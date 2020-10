Alicia Castro renunció a su designación como embajadora en Rusia

zzzznacp2 NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, FEBRERO 10:El presidente Alberto Fernández recibió esta tarde en su despacho en la Casa Rosada a la futura embajadora en la Federación de Rusia, la ex diputada nacional Alicia Castro.FOTO NA: PRESIDENCIA.zzzz

La kirchnerista Alicia Castro renunció este miércoles a su designación como embajadora en Rusia, luego de repudiar la decisión del Gobierno argentino de condenar la violación de los derechos humanos en Venezuela.

La noticia fue confirmada por Castro al sitio #LaGarcía. “Hoy quiero presentar mi renuncia como embajadora, porque no estoy de acuerdo con la actual política de Relaciones Exteriores”, declaró la dirigente.

La ex embajadora en Reino Unido, afirmó que el Presidente Alberto Fernández intentó convencerla para que no se vaya, pero ratificó su postura de no continuar.

Luego de conocerse la posición que tomaría el país con respecto al gobierno de Nicolás Maduro, Castro había publicado una serie de mensajes en su cuenta de Twitter en los que apuntó contra el canciller Felipe Solá y consideró que la decisión del Gobierno representa “un lamentable giro” en la política exterior del país.

No es la primera vez que Castro se enfrenta a Solá por sus diferencias respecto de la política exterior. De hecho, en julio, lo atacó por Twitter por decir que el Gobierno de Nicolás Maduro es “autoritario”.