Andersen: “En Alem hay hartazgo con la actual gestión que ya tiene 20 años”

ALEM. El candidato a intendente de Alem, Ricardo Andersen, habló este viernes con el Noticiero Central de MisionesCuatro respecto de las falencias que observan de la actual gestión del alcalde Valdemar “Valdy” Wolenberg, señalando que en los barrios hay hartazgo y los vecinos expresan la necesidad de un cambio, porque este oficialismo lleva 20 años en el poder, si se considera que el ex intendente y actual diputado nacional Diego Sartori, pertenece al mismo espacio dentro de la Renovación, que el actual jefe comunal.

“Hace años que venimos trabajando en Alem y vemos falencias que hace años no encuentran solución. Sabemos que los fondos municipales existen. Alem no es un municipio que no tenga fondos, maquinarias, empleados, como para dar solución a muchas de las cuestiones que los vecinos reclaman”, puntualizó Andersen, en diálogo con este medio.

Para el edil, “es necesaria una nueva gestión, con nuevas energías. Somos un equipo de trabajo de hace años, dentro de JxC. Y estamos convencidos que con trabajo y con orden en el municipio, la gestión puede mejorar muchísimo”, señaló.

La provisión de agua potable y el transporte urbano, entre las deudas de la gestión oficialista

Consultado por las falencias estructurales del municipio, Andersen mencionó la provisión de agua potable, que “es uno de los graves problemas que hace años arrastra el municipio. Los barrios más alejados del centro, sufren la falta de agua, cada verano y cada seca”, denunció.

Asimismo, “el transporte urbano no sólo no ha tenido organización de líneas y recorridos, sino tampoco inversión en infraestructura”, consideró el edil, apuntando a la falta de garitas en la comuna.

En tono crítico hacia la gestión de Wolenberg, el concejal apuntó a la falta de involucramiento en eventos que atraigan turismo a la ciudad. “En Alem tenemos una gran fiesta que atrae a muchos visitantes, pero es la única en la que el municipio está involucrado. Tenemos que generar actividades todo el año en el municipio, no sólo en navidad”, bramó.

“Eso es por falta de trabajo. La gestión tiene 20 años en Alem, más allá de algunos cambios de nombres, son los mismos, los que gobiernan”, apuntó Andersen, sobre el estrecho vínculo entre Sartori y Wolenberg.

Las intrusiones de tierras y el robo de motocicletas del corralón municipal

Respecto de los cuestionamientos a la gestión del municipio, Andersen recordó que “fue escandaloso el robo de motos del corralón (municipal), luego tuvimos la toma de la municipalidad y el año pasado, la toma de terrenos. Todas estas cuestiones no pueden pasar. Y es falta de gestión, compromiso y trabajo, más allá de la coyuntura que le toca vivir al país”, sentenció el candidato a intendente de JxC.

De acuerdo con el edil, en Alem, actualmente “no hay salida laboral ni capacitación para los jóvenes, y lo que hay, depende de los privados”.

“La gestión actual llegó a su techo y la gente está buscando un cambio. Lo vemos día a día en la calle, en los barrios, la cuestión se repite. Hay un hartazgo con la gestión actual”, sentenció Andersen.