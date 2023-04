BUENOS AIRES. El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, abrió el plenario convocado por la ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz en Ensenada. “Venimos de trabajar al lado de un presidente que eligieron los compañeros y compañeras peronistas y que nosotros seguimos creyendo en él”, expresó el funcionario en referencia a Alberto Fernández, quien este viernes confirmó que no se presentará como candidato a presidente.

Según publicó TN, el evento se desarrolla un día después de la reunión del Consejo del PJ nacional y la decisión del actual mandatario de no buscar su reelección presidencial. “Necesitamos dar pelea y decir las cosas como son. No vamos a aceptar mansamente esa soberbia de La Cámpora. Nos quieren mostrar que pertenecen a una vanguardia iluminada, cuando no son vanguardia ni son iluminados”, fustigó el ministro “albertista”.

Por su parte, el Canciller Santiago Cafiero expresó: “Hay una cadena de desánimo que dice que el peronismo está derrotado, que no puede ganar las elecciones nacionales y eso lamentablemente retumba en los oídos de nuestros compañeros y les termina haciendo bajar los brazos”.

A su tiempo, el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, también participó del acto y calificó como “un acto de generosidad” la decisión de Alberto Fernández de no ir por la reelección.

Lo que dijo la Ministra Tolosa Paz

Finalmente, la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, subió al escenario y sostuvo que “el camino que tenemos que emprender es el de finalizar una etapa para reconstruir la provincia de Buenos Aires y el peronismo”.

“Lo único que no puede hacer una militante política es bajar los brazos. Me siento identificada con el camino a la victoria y con las ganas de seguir caminando”, agregó la funcionaria y se refirió también a Alberto Fernández: “Tenemos que seguir sosteniendo al gobierno y reconociendo el enorme esfuerzo del presidente”.

Sobre la decisión de Alberto Fernández de declinar su candidatura, Tolosa Paz habló de “un acto de grandeza”.

“No es cierto que todo lo hecho no sirvió para nada, los números nos avalan. Aunque también tenemos números que nos afligen y nos duelen, los números de la desigualdad social y la pobreza. Vamos a militar porque no estamos dispuestos a dejarle a la derecha la posible entrada al gobierno nuevamente”, sumó.

“Acá no sobra nadie y le agradecemos al presidente por plantear las PASO y competir con reglas de juego claras. No es tiempo de candidaturas, para eso falta. Es tiempo de ampliar la participación política y la representación de las minorías”, concluyó Tolosa Paz desde Ensenada.

El problema de las PASO para el FdT

Las declaraciones altisonantes de los funcionarios del riñón político del Presidente, llegan en un contexto en el que el oficialismo debe definir su estrategia electoral: si definirán su candidato a través de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias o si van a consensuar un único candidato para todo el espacio.

Los “albertistas” y otros sectores del Frente de Todos, pretenden competir en primarias. Mientras que el kirchnerismo duro y la Vicepresidente Cristina Kirchner, son reacios a esa competencia electoral, porque podrían quedar por debajo de los precandidatos de JxC y de los liberales, en las primarias de Agosto.