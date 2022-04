Apóstoles es el primer municipio de Misiones en derogar el uso obligatorio del tapabocas

APÓSTOLES. De manera unánime, por iniciativa del concejal Juan Ahumada, los ediles aprobaron la eliminación todas las medidas con referencia a la pandemia del COVID-19.

Con esta aprobación, se deja sin efecto las medidas establecidas por reglamentos y resoluciones del Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) todas las normas que supongan represarías.

–En el artículo 2 de la Ordenanza señalan: “elimínese la obligatoriedad todo uso de barbijo o cubrebocas en las dependencias de la administración pública municipal, organismos y entes descentralizados, transporte público, como así también en la vía pública, espectáculos al aire libre o espacios cerrados, quedando sujeto la responsabilidad individual el uso o no del barbijo.

–El artículo 3: Facúltese a los dueños de los bares, kioskos, restaurantes y comercios en general a exigir o no el uso del barbijo en sus respectivos locales del derecho admisión y/o permanencia en los mismos.

– En el artículo 4 : Elimínese el Distanciamiento Social de 2 metros en espacios abiertos y predios cerrados en general.

“La gente ya no usa barbijo”

Para conocer más detalles de esta iniciativa, Misiones Cuatro dialogó con el concejal Juan Ahumada, cuyo proyecto-aprobado de manera unánime-tuvo acompañamiento de sus pares (cuatro concejales son del Frente Renovador).

“Uno de los fundamentos por lo que hemos presentando y llevado al Concejo Deliberante de Apóstoles es sacar de la irregularidad a todas las personas que hoy se están manejando con libertad y decidir si usan o no el barbijo. Cuando circulo por la ciudad de Posadas veo gente usando el barbijo, pero en Apóstoles es casi nulo”, declaró el edil.

En ese sentido agregó: “hoy esa ley aprobada a nivel provincial que no tiene relación con la realidad. También vemos que en las salas de Unidades de Terapia Intensiva no están colapsadas, tampoco en un término medio, están trabajando con normalidad, los sanatorios están atendiendo todo tipo de patologías y no solo Covid. Además, se han dejado de contar los casos, solo un conteo semanal y las vacunas se están desechando”, explicó Ahumada.

“Tenemos medidas, y la sociedad va avanzando en sus actividades y nosotros, en el ámbito legislativo seguimos atrasados, no estamos visibilizando una realidad y el vecino no está usando el barbijo, no existe el aforo en los comercios o en los locales cerrados, tampoco el distanciamiento social de dos metros. Estamos teniendo una ley que no la aplica nadie y todo el pueblo está en una situación de irregularidad por seguir los lineamientos del gobierno renovador, entonces me parece que no es correcto”, señaló el edil.

Respecto a su proyecto aprobado por unanimidad detalló: “hemos presentando este proyecto que ha sido aprobado por unanimidad, mis pares han entendido que cada uno se cuide con la forma que crea necesaria, pero tenemos que retomar nuestras libertades y avanzar hacia el marco de normalidad previo a la pandemia”, manifestó Ahumada.

Y agregó: “tuvo una semana de tratamiento, se abordó en comisión y hoy es una ordenanza aprobada dentro del municipio. Quedará a interpretación de la intendente si lo quiere vetar, pero a nosotros no nos cabe ningún tipo de responsabilidad, porque cumplimos con todas las metodologías y responsabilidades para que esta ordenanza se aplique dentro del municipio”.

“Es una realidad que está instalada, la gente ya no usa barbijo. Si alguien tiene la necesidad o cree que es una herramienta que le puede servir para cuidar su salud, tiene todas las herramientas de hacerlo, solo se quita la obligatoriedad”, precisó Ahumada.

“Creo que el cuidado de la salud no requiere de una ley, sino que debe quedar librada al día a día de cada uno”, acotó.

Consultado sobre cuál es el alcance de la ordenanza explicó: “las escuelas siguen los lineamientos del Consejo de Educación, es una orden administrativa y tienen que cumplir, pero dentro del municipio rige la ordenanza y no sería obligatorio el uso del barbijo ni el distanciamiento”.

“Esperemos que esta decisión no sea generar disputas, que no es la intención, si lo es elevar la voz del vecino, que es mi actividad como concejal”, expresó Ahumada.