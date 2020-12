Argentina se abstuvo de votar la resolución de la OEA que desconoce las elecciones en Venezuela

Este miércoles, en la Organización de los Estados Americanos (OEA), el gobierno de Alberto Fernández se abstuvo de votar la resolución que desconoce los resultados de las elecciones que se llevaron adelante el domingo en Venezuela.

La OEA aprobó un enérgico rechazo a las elecciones parlamentarias encabezadas por Nicolás Maduro en Venezuela, boicoteadas por la oposición y criticadas por Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina.

El proyecto de resolución fue presentado por Brasil y tuvo el apoyo de Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, representada en el foro regional por un delegado de la oposición.

“Rechazo a la elección fraudulenta del 6 de diciembre, conducida por el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro con el evidente propósito de eliminar la única institución legítima y democrática electa en Venezuela”, señala el documento.

La resolución desconoce sus resultados “por no haber sido libres ni justas de conformidad con las condiciones establecidas en el derecho internacional; por carecer de imparcialidad y transparencia; por no haber contado con la participación de todos los actores políticos y de la ciudadanía; por no haber sido liberados los presos políticos; por la falta de independencia de la autoridad electoral; y por no haber contado con observación electoral internacional independiente y creíble”, señalaron.

Asimismo, el documento reitera el llamado a que se convoquen lo más pronto posible “elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas, transparentes y legítimas, con observación electoral internacional independiente y creíble”.