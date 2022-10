Arjol negó rumores de diferencias dentro de Juntos por el Cambio

POSADAS. Martín Arjol fue uno de los presentes en la asunción de autoridades de la UCR este jueves por la noche, en la sede del comité provincia.

En diálogo con Emilio Larocca para Misiones Cuatro, negó rumores de quiebre y diferencias de Juntos por el Cambio en la provincia. “Están los partidos políticos que integran Activar, el Pro, radicalismo, en la asunción de sus autoridades, la presencia de Mario Negri, presidente del bloque de diputados a nivel nacional, montón de dirigentes de la Argentina y dirigentes de la provincia y vecinos que se acercaron al comité”, declaró el diputado nacional.

En ese sentido agregó: “nuestra construcción es desde la diferencia, somos un espacio político que tenemos diferencia y la construimos, porque creemos que los tiempos que vienen de la Argentina van a necesitar ese desafío enorme”.

“No hay posibilidades que quiebre, Juntos por el Cambio está cada vez más consolidado, lo vemos en el resultado electoral, también día a día con las actividades que hacemos, cuando asume una autoridad estamos. Eso muestra a un Juntos por el Cambio más fuerte”, expresó Arjol.

Por último, dijo que no son tiempos de candidaturas y ponderó la figura de Pedro Puerta: “Pedro representa a un espacio muy importante del peronismo dentro de Juntos por el Cambio. No son tiempos de candidaturas, son tiempos de hablar de problemas de la gente, el primer empleo, el acceso a la vivienda, como generamos energía en una provincia que no la tiene. Ponernos hoy a pelear sobre candidaturas creo que va a ser un error de Juntos por el Cambio y no lo estamos haciendo”, afirmó.