Autos: En Misiones hay caída de ventas y falta de stock

POSADAS. Tras conocerse que a nivel nacional subió la venta de autos usados, Fabián Malarczuk aseguró que ese incremento fue solamente en provincia de Buenos Aires. En el caso de Misiones, se encuentra en una meseta comparada con el mes anterior y en caída, si se compara con el mismo mes del 2019.

“El incremento importante en Misiones no se vio, si en Buenos Aires”, declaró el presidente de la Cámara de Comercio Automotor de Misiones.

Asimismo, añadió que en Misiones “se da un amesetamiento en las ventas”.

“Hay una disminución del 50 por ciento, hay una caída. Existe un importante faltante, están entregando con demora. La gente no está entregando su unidad usada y, al no entregar, nosotros no recibimos esos vehículos”, explicó Malarczuk.

“El amesetamiento se atribuye a la falta de stock, vendemos poco porque no podemos comprar”, agregó el empresario

Por otra parte, dijo que uno de los motivos de la falta de unidades es porque no pueden salir a otras provincias a comprar vehículos.