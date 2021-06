“Bárbaro hizo declaraciones inadmisibles e injustificables”, dijo Sereno

POSADAS. La interna en el Partido Agrario y Social, luego de la flojísima performance electoral del Frente Encuentro Popular Agrario y Social para la Victoria, sigue al rojo vivo y el diputado provincial Martín Sereno, ratificó sus críticas hacia el conductor del partido, Héctor “Cacho” Bárbaro, en un nuevo episodio del “pase de facturas” tras los comicios del 6 de Junio.

En primer lugar, Sereno hizo su balance de las elecciones en las que el FEPAySV quedó como tercera fuerza y obtuvo la mitad de los votos que cosechó el Frente Juntos por el Cambio. “No hubo ninguna propuesta que realmente enamore o conmueva el electorado. Entre la gente que no fue a votar y los votos en blanco, suman más votos que la fuerza que más sacó”, subrayó el legislador, poniendo el énfasis en el ausentismo que alcanzó un histórico 43% del padrón habilitado para votar.

“Y lo del clima es relativo. En casi todas las elecciones ha habido lluvia y eso no impidió que se participara más del 75% (del padrón). El momento no era el más adecuado, y mucha gente prefirió resguardarse. Y la propuesta no convocó”, evaluó Sereno, recordando que “los votos en blanco son la cuarta fuerza”, en las pasadas elecciones del 6 de Junio.

Para Sereno, en las elecciones nacionales PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias) y en las generales, no se daría este escenario de baja participación de los votantes. “En las nacionales vamos a estar más avanzados con la vacunación. (Pero) las diferentes fuerzas debemos plantearnos qué propuesta le hacemos al electorado que lo motive a acompañarlas. Creo que eso es lo que viene para adelante”, argumentó Sereno, pidiendo un “replanteo en todas las fuerzas políticas”.

La dura interna con Bárbaro y el futuro del PAyS

Consultado por MisionesCuatro sobre el cruce de declaraciones con “Cacho” Bárbaro, el jefe del Movimiento Evita – Misiones comentó: “Lo que tenía que decir al respecto ya lo dije. Fui muy claro. Alargar una disputa interna no tiene sentido”, sostuvo y agregó: “Esas cosas hay que discutirlas internamente”.

“Salí a contestar porque Cacho hizo público su malestar o su argumento de por qué no le fue tan bien al frente (FEPAySV) Hay códigos que respetar y eso se discute en las mesas políticas. Me vi obligado a responder porque salió a hacer hizo declaraciones públicas con las que no estoy de acuerdo. Que son injustificables e inadmisibles, y por eso expresé públicamente mi postura, pensamiento y lectura”, acotó Sereno.

Sin embargo, el diputado kirchnerista no brindó pistas sobre si se rompe el espacio o se mantiene unido. “Hasta que no nos sentemos a discutir (en una mesa política) no podemos sacar ninguna definición”, recalcó.