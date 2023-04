Batacazo en Neuquén: Para Eduardo Reina “hay un hastío de las monarquías provinciales”

Foto: Tres Líneas

El analista político Eduardo Reina, brindó una entrevista telefónica al programa “Otro día más”, que se emite por la radio Social Club 97.7 de Apóstoles, donde habló de las elecciones en la provincia de Neuquén, la primera del año, donde el oficialismo, que llevaba como candidato a gobernador a Marcos Koopmann salió derrotado.

Con respecto al triunfo del candidato de la oposición Rolando “Rolo” Figueroa explicó: “por lo que yo tengo entendido y por las cosas que uno pasa viendo, durante la conformación del bloque, ‘Rolo’ tenía algunas diferencias, había sido vicegobernador y todo, pero quería internas claras, dentro de su partido no se la dieron y decidió abrirse”, contó.

“Por ende, confeccionó un bloque de gente que se fue con él y empezaron a juntar voluntades externas y medio como que le hizo la vendetta. Eso es lo que se dice, en el aspecto de bueno, ‘si no puedo ir con vos, me voy por afuera’. La típica de desencanto después de tantos años de autoridad dentro de un partido”, detalló Reina.

Voto de Rolando Figueroa

“Eso por un lado, otros dicen que, ante la duda de poder perder, ‘armemos un grupo propio que, si nos vamos nosotros, queda un amigo, entre comillas’. Así que las dos versiones se están dando vueltas. La firma que yo tengo es, que, Rolo aparentemente, decidió romper con el esquema, buscó una serie de aliados y se presentó a la campaña”, comentó.

“Si le preguntás ¿Cuál es su alianza? no te va a decir nunca es con gente de Junto por el Cambio, no, él le agradece individualmente a radicales, a gente del Pro, dice que es un triunfo de un grupo de gente. No se pegó a nadie”, declaró Reina.

Respecto a la derrota del MPN explicó: “esto indica algo a nivel nacional y diría que hay un hastío de las monarquías provinciales. Ustedes que están en Misiones saben perfectamente lo que estamos hablando”, precisó el analista.

“Entonces, me parece que la gente en esos momentos donde está entendiendo que no se puede ser gobierno durante 30 años, 40 años”, añadió.

“Van a tener que trabajar toda la fuerza para que, a ver, cómo se puede repetir este proceso en distintos lugares del país”, expresó.