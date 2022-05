Berni durísimo con Alberto Fernández y Cristina Kirchner: “El que trajo el borracho, que se lo lleve”

BUENOS AIRES. El Ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni volvió a opinar sobre la interna del Frente de Todos y, fiel a su estilo, dejó una serie de fuertes conceptos y una crítica feroz al Presidente Alberto Fernández.

Este lunes, en el programa “Animales Sueltos” (América) sostuvo que el país se encuentra “huérfano de conducción”, que el presidente “no tiene credibilidad”. Asimismo, según publicó Radio Mitre, el ministro que responde al gobernador Axel Kicillof, cuestionó el arreglo económico al que llegaron Alberto Fernández y la primera dama Fabiola Yáñez para el cierre de la causa por la Fiesta VIP en la Quinta de Olivos en plena cuarentena dura por el coronavirus. La pareja acordó con el juez el pago de 3 millones de pesos para cerrar la causa conocida como “Olivos-Gate”.

“Esta sociedad hoy está huérfana de conducción. Y cuando hablamos de conducción, hablamos de decir ‘este es el rumbo que va a llevar la Argentina’”, comenzó diciendo Berni en Animales Sueltos.

En ese sentido, al ser consultado acerca de si el presidente “no conduce el país”, Berni fue tajante: “¿Tiene alguna duda? Lo conduce materialmente, pero no desde la credibilidad. Me parece que el presidente debería tener la suficiente lucidez como para entender el problema en el que nos metió y sacarnos”, manifestó.

Entonces el conductor, Alejandro Fantino, le repreguntó si “Cristina no conduce”. Ante esto, Berni se tomó unos segundos y contestó: “Que se entienda bien, no quiero faltarle el respeto a nadie, y mucho menos a la figura del Presidente. Pero en el campo, cuando estamos en las jineteadas y aparece un ‘borrachín’ a hacer lío, el locutor dice ‘el que trajo al borracho, que se lo lleve’”, lanzó fulminante el ministro de seguridad bonaerense.

La gente “no está enojada con Alberto, sino con el sistema político que lo llevó al gobierno, este costo lo paga Cristina”

La frase dejó mudos a los periodistas, ante lo cual, el ministro dejó claro que su crítica no era únicamente a Alberto sino también a Cristina. “Yo no dije que tiene que renunciar, sino que tienen que arreglar este problema. Está demostrado que estamos yendo por el mal camino. Si no, no estaríamos en este baile en el que estamos metidos”, indicó.

“A Alberto la gente no lo registra. No está enojada con Alberto, sino con el sistema político que lo llevó al gobierno. Este costo también lo paga Cristina, porque hizo lo mejor que podía hacer en ese momento, o lo que pensó, para evitar cuatro años más de macrismo”, agregó el ministro que asegura que se alejó del kirchnerismo antes de las elecciones del 2021.

E insistiendo en la falta de conducción del Presidente, Berni puso de relieve que el mandatario actúa con tibieza ante los funcionarios que lo desafían. Por caso, dijo que hubiera desplazado a los que no fueron al acto de la UOCRA: “Los echo porque no es momento para tibios, la Argentina no resiste más tibieza”

En esta línea, según publicó LPO, Berni dijo lo mismo sobre los funcionarios camporistas que presentaron sus renuncias tras la derrota en las PASO del año pasado y sobre la decisión de Juan Manzur de adelantar las elecciones en Tucumán para despegarse de su propio gobierno. “Si yo hubiese sido presidente el día que Wado de Pedro me presenta la renuncia, no llegaba a Casa de Gobierno”, indicó. “¿Cómo mi jefe de gabinete me va a desdoblar las elecciones’?“, completó.

Cuestionamientos al acuerdo económico de Alberto y Fabiola para cerrar la causa del Olivos-Gate

Por otra parte, Berni también cuestionó al presidente por el acuerdo económico al que el mandatario llegó con la Justicia para el cierre del Olivosgate, Berni expresó su desacuerdo: “Un hombre que se considera como tal tendría que haberse presentado a la Justicia, decir ‘señor, soy culpable. Condéneme’. Tiene que asumir la culpa. No hay plata que pague el daño que les hizo a los argentinos”, sentenció.