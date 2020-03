Bolsonaro dio marcha atrás: anuló la autorización a no pagar sueldos

View this post on Instagram

¡Menos mal! • El presidente de Brasil había justificado la medida al sostener que por la pandemia los empleos están siendo exterminados. Jair Bolsonaro, anunció en las redes sociales que revocó el artículo de su decreto sobre flexibilzaicón laboral emitido durante la pandemia del coronavirus que permitía a las empresas dejar de pagar cuatro meses de salarios, en medio de la ola de indignación que la disposición había generado en el Congreso, la oposición y el Poder Judicial