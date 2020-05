¿Boudou volvió a la función pública estando con prisión domiciliaria?

BUENOS AIRES y LA RIOJA. Ricardo Quintela (Frente de Todos), el actual gobernador de La Rioja anunció que su provincia pagará la deuda de los empleados provinciales con empresas financieras y reveló haber recibido el “asesoramiento” del ex vicepresidente y ex ministro de Economía, Amado Boudou, actualmente con prisión domiciliaria e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. Luego, el gobernador tuvo que salir a “aclarar” que Boudou no está contratado como asesor.

Boudou, quien desde hace unas semanas cumple prisión domiciliaria tras recibir una condena a 5 años y 10 meses de prisión en el marco de la causa Ciccone, fue quien asesoró a la provincia de La Rioja, en su plan de adquirir la deuda de los empleados provinciales y refinanciarla con un interés del 10% anual.

Según La Nación, Quintela confirmó el asesoramiento de Boudou, en una entrevista concedida a Somos Radio AM 530 de Buenos Aires. Precisó que había mantenido una videoconferencia con el excompañero de fórmula de Cristina Kirchner y oficializó que es su consultor en materia económica.

Las desmentidas del gobernador y de la provincia

Luego, al conocerse la escandalosa “contratación” de un ex funcionario K inhibido de por vida para ejercer la función pública, Quintela se desdijo. “Se le hizo una consulta informal sobre un tema puntual, pero no trabaja para nosotros”, afirmó el mandatario, en diálogo con Futurock. “No me molestaría que Boudou asesore al gobierno, lo aprecio mucho. Pero es una noticia falsa”, agregó.

Por su parte, el jefe de Gabinete de La Rioja, Juan Luna Corzo, en diálogo con el canal A24, aseguró que “Boudou no es asesor ni en blanco ni en negro”.

Horas después de que trascendiera la noticia, el gobierno de La Rioja emitió un comunicado en el que desmintió una contratación de Boudou.

Según expresa el texto, Quintela “manifestó públicamente que se comunicó días pasado con Boudou, con quien mantiene una buena relación luego de su paso como funcionario de la ANSES, como parte de una conversación sin formalismos (como muchas de las que mantiene diariamente el primer mandatario), y que entre diversas cuestiones charlaron sobre la situación de deuda que mantienen los empleados públicos a causa de los créditos tomados y el exfuncionario nacional dio su opinión al respecto. Este hecho fue utilizado para armar una operación de prensa y aseverar que el exvicepresidente es asesor del gobierno”, precisa el informe.

Y agrega: “En ese sentido desde el Ejecutivo Provincial negaron categóricamente que Boudou tenga un cargo dentro del gobierno riojano e invitaron a quienes son generadores de noticias falsas a informar con objetividad, pero sobre todo con la verdad. Las fake news son para el periodismo y también lo son para la democracia. Por lo que pedimos responsabilidad a la hora de informar”, expresaron.

Las condenas por corrupción contra Boudou

Recordemos que Boudou fue condenado por el Tribunal Oral Federal a cinco años y diez meses de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Los jueces de la Sala IV de Casación, Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo, revisarán la condena al ex vicepresidente. La justicia lo condenó por haber intentado quedarse con el 75% de las acciones de la imprenta Ciccone. Y la pena es por los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública.

Por otra parte, hay que recordar que Alejandro Vandenbroele, condenado en la misma causa con Boudou, fue investigado por firmar un preacuerdo para asesorar en el canje de la deuda pública de Formosa. Cobró $7 millones seis meses antes de tomar el control de la consultora The Old Fund. Fue más de un año y medio antes de que con esa firma tomara el control de Ciccone Calcográfica.