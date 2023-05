Bullrich en Corrientes: “La política social necesita ser reformada”

CORRIENTES. El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, recibió este martes a la precandidata presidencial, Patricia Bullrich, y luego de una reunión, brindaron una conferencia de prensa conjunta. En el encuentro con la prensa, la precandidata del PRO remarcó que buscará reformar la política social del país, convertir los planes sociales en seguros de desempleo y transferir la política social a las provincias, a través de “mecanismos transparentes y sin intermediarios”.

Ante una consulta sobre la cuestión de los planes sociales, Bullrich aseguró que “la política social necesita ser reformada. Los planes sociales han resultado un mecanismo contrario a la movilidad social (ascendente) al desarrollo y al trabajo. Estamos trabajando en un mecanismo para que los planes se vayan convirtiendo en un seguro de desempleo que tenga un tiempo de duración de acuerdo a las edades. Se va a hacer paulatinamente y con un sistema laboral especial para que las personas puedan incorporarse”, anticipó la presidenta del PRO.

“Que quede claro que no es incompatible el trabajo (remunerado) con el plan social. Hoy en día, esa conciencia hace que en muchísimos lugares donde hace falta mano de obra, no se junten la oferta y la demanda. Necesitamos reunirlas. Hay empresas que necesitan trabajadores y trabajadores que no demandan empleo por miedo a la pérdida del beneficio que tienen. Hay que destrabar eso de una vez por todas”, sostuvo la ex Ministra de Trabajo.

Con la transformación de los planes en seguros de desempleo, “la gente no va a quedar desamparada nunca”

En su argumento, Bullrich reveló que estaría manteniendo conversaciones con algunos gobernadores sobre la política de contención social del Estado. “La idea es buscar un acuerdo con cada gobernador para que la política social comience a depender de las provincias con un mecanismo transparente y objetivo y no que se maneje por intermediarios”, remarcó la precandidata, apuntando sus dardos contra las organizaciones sociales de desocupados.

“El dinero de la gente, de los impuestos, hay que cuidarlo y su administración tiene que ser transparente y no manejado con mecanismos discrecionales”, insistió Bullrich.

En tanto, la ex ministra de defensa aseguró que ninguna persona desempleada se quedará sin contención, si resulta electa como Presidente. “Eso es un proceso porque hay gente que tiene mucho miedo al desamparo. Pero la gente no va a quedar desamparada nunca, porque es un mecanismo de protección” para cuando “la persona no tiene empleo”, explicó.

“La condición básica va a ser que las personas van a recibir del Estado el beneficio que tienen sin ningún tipo de intermediación”

No obstante, Bullrich puso de relieve que su principal política social será la generación de puestos de trabajo genuinos. “La política social que vamos a desarrollar es fundamentalmente el empleo. Hoy Argentina tiene muchos puestos de trabajo reprimidos, con muchas empresas que están en condiciones de dar trabajo y ofrecen trabajo y no encuentran (trabajadores) Hay que hacer cambios en el sistema laboral para aquellos que vienen muy postergados y afuera del sistema laboral, como las personas con planes sociales. Pero también hay que generar orden”, enfatizó.

“La condición básica va a ser que las personas van a recibir del Estado el beneficio que tienen sin ningún tipo de intermediación”, reiteró Bullrich.

Y anticipó que en su hipotético gobierno, van a impedir que las personas se movilicen a protestas con sus hijos menores de edad. “La movilización con chicos no va más, eso no lo vamos a permitir”, prometió la precandidata.

Valdés contra el unitarismo fiscal

En tanto, en su intervención, el gobernador Valdés cuestionó lo que llamó “unitarismo fiscal” y anticipó que buscará que el Estado compense a la provincia de Corrientes, por la pérdida de un punto de coparticipación en la reforma constitucional.

“La patria nació con 14 provincias argentinas generando un supraestado. El estado nacional tiene únicamente los derechos que le terminan transfiriendo las provincias y todos aquellos derechos que no transferimos, los seguimos conservando. Nosotros estamos en contra del unitarismo fiscal, donde la Nación se queda con los recursos y transfiere a las provincias todas las obligaciones”, planteó Valdés, y acto seguido hizo mención a la cuestión de la Coparticipación.

El planteo de compensaciones por el punto perdido de la Coparticipación

Según Valdés, la Constitución del 1994 “soterró nuestro derecho (perdido en la Coparticipación) Fue una gran injusticia que vivimos los correntinos, riojanos (y bonaerenses) Pero Buenos Aires terminó recuperándolo por el Fondo de Reparación Histórica y por discrecionalidad del gobierno nacional”, lanzó el gobernador.

Y añadió que “todos los años en el presupuesto nacional tenés un capítulo para enmendar a La Rioja por el punto perdido de la coparticipación. Pero la Nación nunca se acuerda de Corrientes”, cuestionó.

“De eso tenemos que conversar, de recuperar ese punto perdido respecto de las otras provincias. Recibimos un punto menos que Chaco, y tenemos la misma población. Se nos hace difícil”, sentenció Valdés, dejando en claro que la discusión por la Coparticipación formó parte del temario abordado con Bullrich.

Tras concluir la conferencia de prensa en Casa de Gobierno, Bullrich y Valdés se trasladaron por la calle Salta hasta las inmediaciones de la peatonal Junín, donde mantuvieron diálogo con diferentes comerciantes y transeúntes que les expresaron su respaldo.