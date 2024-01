Bullrich visitó la Triple Frontera e inauguró un Centro Antiterrorista

Este lunes, Patricia Bullrich, Ministra de Seguridad de la Naci\u00f3n, visit\u00f3 la provincia para visitar la Triple Frontera e inaugurar el Centro de An\u00e1lisis de Inteligencia de Gendarmer\u00eda Nacional, ubicado en la Ciudad de Puerto Iguaz\u00fa, cuyo fin es dar una fuerte pelea contra el terrorismo y narcoterrorismo en el pa\u00eds.<\/p>









Acompa\u00f1ada por Secretario de Seguridad, Vicente Ventura y su Secretario de Lucha Contra el Narcotr\u00e1fico, Mart\u00edn Verrier, la Ministra tuvo un breve encuentro el personal a cargo de la Polic\u00eda de Seguridad Aeroportuaria del aeropuerto de Puerto Iguaz\u00fa, para luego visitar la Divisi\u00f3n Unidad Operativa Federal (DUOF) de Polic\u00eda Federal. <\/p>









https:\/\/twitter.com\/misionescuatro\/status\/1747223289112445037

<\/div><\/figure>







Continuando su viaje, acompa\u00f1ada por sus funcionarios, visit\u00f3 el Comando Tripartito de la Triple Frontera de la Polic\u00eda Federal, donde fueron recibidos por los responsables de la fuerza junto a un representante de la fuerza Federal brasilera. Los mencionados mostraron un cuadro de la situaci\u00f3n actual y caracter\u00edsticas generales de la zona, informando a la comitiva sobre la situaci\u00f3n en la zona en lo atinente a los delitos de contrabando, narcotr\u00e1fico, trata de personas y tr\u00e1fico il\u00edcito de armas. As\u00ed tambi\u00e9n, pusieron en conocimiento como se encuentra la comunicaci\u00f3n y el trabajo en conjunto de las fuerzas de seguridad de los 3 pa\u00edses e interagencias, los que comparten capacitaciones, trabajos interdisciplinarios y operativos, aplicando nuevos modus operandi, particularmente en lo atinente a la situaci\u00f3n de Brasil y Paraguay. <\/p>







El trabajo del Comando Tripartito de la Triple Frontera fue creado luego de los atentados de Argentina, ampli\u00e1ndose luego sus objetivos. En la actualidad, las fuerzas federales asentadas en la regi\u00f3n, tanto las argentinas como las federales de Brasil y Paraguay, realizan un monitoreo conjunto de las acciones criminales y de posibles c\u00e9lulas relacionadas con el terrorismo.<\/p>







Como cierre de la visita al Comando, acompa\u00f1ada por representantes de las fuerzas, la Dra. Bullrich recorri\u00f3 la zona de la Triple Frontera en una traves\u00eda realizada en lancha, donde fue ilustrada sobre los controles y zonas de mayor control.<\/p>







Culminada la visita al Comando Tripartito, la Ministra y su comitiva se dirigieron al edificio de Prefectura Naval, ubicado en Av. Tres Fronteras, donde fueron recibidos por una formaci\u00f3n de la fuerza, estando presentes en el encuentro el Senador Enrique Mart\u00edn Goerling Lara, el Diputado Nacional Mart\u00edn Alfredo Arjol, junto a diputados provinciales.<\/p>







Para culminar su recorrido, la Ministra asisti\u00f3 al acto de inauguraci\u00f3n del Centro de An\u00e1lisis de Inteligencia Criminal ubicado en la calle Guatamb\u00fa 153, de Puerto Iguaz\u00fa, donde brind\u00f3 un fuerte discurso a los presentes, entre los que se encontraba el se\u00f1or Ministro de Gobierno de la provincia de Misiones, Marcelo P\u00e9rez.<\/p>









https:\/\/twitter.com\/misionescuatro\/status\/1747005127297237177

<\/div><\/figure>







Entre sus palabras, la Ministra destac\u00f3 el trabajo de la Gendarmer\u00eda Nacional, felicitando a quienes llevaron adelante el proyecto, y pusieron a la fuerza en un alto est\u00e1ndar a nivel internacional, en ese sentido expres\u00f3: \" Es para m\u00ed un orgullo enorme poder inaugurar este edificio, este Centro de An\u00e1lisis de Inteligencia Criminal, que va a tener como objetivo la implementaci\u00f3n de proyectos contra el comercio ilegal, el lavado de dinero, el crimen organizado, la corrupci\u00f3n, y hasta la presencia de posibles c\u00e9lulas terroristas que conocemos existen aqu\u00ed en la Triple Frontera.\" <\/p>







Y agreg\u00f3: \"Este centro internacional de an\u00e1lisis del delito complejo no solo va a tener programas de investigaci\u00f3n, planes educativos, soluciones t\u00e9cnicas para apoyar las aplicaciones que la ley nos plantea, sino que su labor fundamental ser\u00e1 la de desarrollar un an\u00e1lisis operacional, t\u00e1ctico y estrat\u00e9gico en apoyo a las actividades operativas e investigativas en toda la zona de la tierra y frontera.\"<\/p>







A su turno, destac\u00f3 que en materia de seguridad el objetivo principal del plan del Gobierno del Presidente Milei, del cual el trabajo de la Ministra resulta ser una pieza fundamental, es ser implacables con el delito y sus responsables, sobre ello afirm\u00f3: \"Queremos un pa\u00eds que tenga convicci\u00f3n y decisi\u00f3n pol\u00edtica de lograr que los argentinos vivan con seguridad, que cambiemos el paradigma, que sean los delincuentes y las mafias los que sufran los problemas y no que sean amenazados los miembros de las fuerzas de seguridad.\" <\/p>







\"El camino de ser absolutamente inflexibles con el delito, inflexibles con los que quieren hacer de la Argentina un pa\u00eds tomado. No lo vamos a permitir.\"<\/p>







Y finaliz\u00f3: \"Estamos convencidos de llevar adelante una consigna, que no es una consigna de marketing pol\u00edtico, es una concepci\u00f3n, es una verdad que queremos llevar a cada rinc\u00f3n del pa\u00eds. \u00bfQu\u00e9 es? Que el que las hace, las paga.\"<\/p>







El Centro de An\u00e1lisis de Inteligencia Criminal inaugurado por la Ministra tiene como objetivo principal dar una fuerte lucha contra el terrorismo y narcoterrorismo en el territorio nacional, brindando respaldo a las operaciones e investigaciones criminales de las Unidades t\u00e9cnicas y t\u00e1cticas de la Fuerza en la Triple Frontera y el Noreste Argentino. <\/p>







Esto se lograr\u00e1 proporcionando apoyo t\u00e9cnico y especializado de manera continua, optimizando la eficiencia y eficacia en la prevenci\u00f3n y enfrentamiento del delito. Adem\u00e1s, se busca adelantar nuevos escenarios del crimen mediante estudios estrat\u00e9gicos y asesorar a la conducci\u00f3n institucional en la toma de decisiones.<\/p>







El Centro estar\u00e1 org\u00e1nicamente vinculado al Comando de Regi\u00f3n VI, manteniendo una relaci\u00f3n funcional con la Direcci\u00f3n General de Inteligencia Criminal e Investigaciones. Entre sus responsabilidades se incluyen la identificaci\u00f3n de futuros escenarios de crimen organizado, la detecci\u00f3n de tipos delictivos que ingresen al pa\u00eds y la evaluaci\u00f3n de mutaciones en las modalidades delictivas. Se realizar\u00e1n estudios sobre la situaci\u00f3n criminal de cada provincia en su Zona de Responsabilidad, con el objetivo de apoyar a las Unidades del despliegue jurisdiccional. <\/p>







Adem\u00e1s, se prestar\u00e1 asesoramiento a la Direcci\u00f3n General de Inteligencia Criminal e Investigaciones, Comandantes de Regiones, Jefes de Agrupaciones y otros Elementos de ejecuci\u00f3n. La cooperaci\u00f3n entre las Fuerzas Federales, Policiales Nacionales y Extranjeras se fortalecer\u00e1 en el \u00e1mbito de las investigaciones criminales.<\/p>







Este Centro se erige como una pieza clave en el combate contra el crimen complejo en la regi\u00f3n, demostrando el compromiso de Gendarmer\u00eda con la seguridad y la cooperaci\u00f3n internacional, inform\u00f3 el portal El Liberal.<\/p>

