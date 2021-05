Buscar que Misiones sea productiva y que los jóvenes no emigren

POSADAS. En diálogo con Misiones Cuatro, el candidato a Diputado Provincial, del frente Juntos por el Cambio, se refirió a la campaña electoral, de cara a las elecciones de medio término el próximo 6 de junio: “viene muy bien la campaña, con cierta incertidumbre de cómo se iba a desarrollar en este ambiente de pandemia. Somos la primera provincia que elige, conlleva más trabajo, antes íbamos a una ciudad grande y veíamos a todos en un solo acto, ahora hay que dividirlos en muchos”, expresó Germán Kizcka.

En esa línea, agregó: “estamos haciendo distintas presentaciones en la provincia, hoy tuvimos la presentación en Apóstoles, no se elige nada en Apóstoles, hicimos la presentación provincial con todas las medidas de seguridad”.

“El frente salió a la cancha con esto de la necesidad fundamental de equilibrar el poder en la Cámara de Representantes y otro de los aspectos importantes y más aún en lo personal, en esta campaña, es la cuestión productiva de Misiones. Fundamental fue para mí recorrer la provincia y visitar a todos los tipos de producción, al pequeño emprendedor, al gran empresario, al que tiene una hectárea de tabaco, al que tiene 100. Los escuché a todos, te plantean prácticamente lo mismo, lo primero que te dicen es el esquema impositivo, los ahoga, los asfixia, la aduana paralela inconstitucional de rentas, los está presionando demasiado”, manifestó el dirigente.

Por otra parte, indicó que en la provincia faltan más oportunidades y que el emprendedor es el más afectado: “Misiones no está siendo productiva, no hay oportunidad, no hay un marco para el emprendedor, el que quiera llevar a cabo cualquier emprendimiento, micro o macro, no tiene un marco para desarrollarse y los impuestos lo asfixian”, precisó Kizcka.

En ese sentido, dijo que esto hace que “las familias se separen”, porque “los hijos se van a otras provincias, a otras ciudades en búsqueda de oportunidades que no hay. Es una de mis misiones en esta campaña y en el futuro trabajo legislativo”, señaló el candidato a diputado.