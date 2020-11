Camaristas K buscan hacer caer la causa Cuadernos declarando inconstitucional la Ley del Arrepentido

POSADAS. Los procesamientos de Cristina Fernández de Kirchner, Julio de Vido, José López, el ex director de Yacyretá, Oscar Thomas, además de otro medio centenar dictados contra ex funcionarios, empresarios, contratistas y banqueros, pueden quedar anulados por la decisión de dos jueces de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, que analizan declarar “inconstitucional”, la “ley del arrepentido”. Se trata de los camaristas Ana María Figueroa y Daniel Petrone, dos juristas claramente vinculados con el kirchnerismo. Uno de ellos, incluso pertenece a la agrupación K, Justicia Legítima.

Si los camaristas declaran inconstitucional la Ley del Arrepentido, una pieza clave legal que permitió avanzar en la causa suscitada por las confesiones del chofer Oscar Centeno, podría quedar nulo toda la instrucción llevada adelante por el fallecido juez Claudio Bonadío y el fiscal Carlos Stornelli.

Si Figueroa -vinculada a Justicia Legítima- y Petrone -conocido por haber archivado de la causa de las coimas del venezolano Antonini Wilson- firman el borrador que ya circula por Tribunales, una hecatombe institucional habrá explotado en el Poder Judicial Federal. Y los principales beneficiados serán la vicepresidenta Cristina Kirchner, sus ex funcionarios y los demás empresarios procesados. Entre ellos, el misionero Oscar Thomas, ex Director Ejecutivo de la EBY (Entidad Binacional de Yacyretá).

Pedido de inconstitucionalidad y la controversia entre camaristas

Según Infobae, el pedido de inconstitucionalidad fue pedido por la defensa de los imputados, entre ellos De Vido. Eso significa que no tienen legitimidad activa, ya que sólo sufren las consecuencias del arrepentimiento. Pero no hay daño legal por aplicación de la norma. Es decir: no tenían derecho para presentarse ante la Sala I.

Y en segundo término, las salas III y IV han afirmado -en causas diferentes- que la ley del Arrepentido es constitucional. Así pues, se puede ofrecer el 2×1 de detención a los arrepentidos que decidieron confesar a cambio de mejorar su situación procesal en el expediente.

En este contexto, si la sala I con la mayoría de Figueroa y Petrone afirman la inconstitucionalidad de la ley del Arrepentido, (con el voto en contra de Diego Barroetaveña), no habría otro camino institucional que convocar a un plenario de Casación Penal Federal para resolver las posiciones encontradas.

Desde otra perspectiva jurídica, la defensa de los imputados por presunta corrupción se escuda en una sala que ya benefició la situación procesal de Cristina Fernández de Kirchner. En tanto que otra sala, definió lo contrario. La sala I levantaba la prisión preventiva de CFK, mientras que la sala III confirmaba su procesamiento por una derivación procesal de la Causa Cuadernos.

Pero en esta instancia la situación es más compleja. Ya no se trata de alivianar la situación coyuntural de la vicepresidenta Cristina Kirchner. Si se confirmará la decisión de fondo de Figueroa y Petrone, toda la causa Cuadernos corre peligro de convertirse en una fallida anécdota en Comodoro Py. Es decir, el kirchnerismo lograría que quede archivada o anulada, la causa más grande pos corrupción en el Estado, en toda la historia jurídica del país.

La actuación de Bruglia y Bertuzzi

Cabe recordar que los camaristas federales Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi dictaron un fallo que responsabiliza a CFK “por 175 supuestos de cohecho pasivo, en calidad de coautora, todos ellos en concurso real”. Se trata de los jueces desplazados por el gobierno K, que la Corte mantuvo en sus puestos en forma provisional.

Cabe recordar que la mayoría de los imputados en la causa confesaron como arrepentidos. Y esa confesión fue tomada como una prueba importantísima por la sala III que confirmó los procesamientos que, a su vez, dictaron los camaristas Bruglia y Bertuzzi. Si Bruglia y Bertuzzi no hubieran dictado su fallo complicando la situación procesal de la vicepresidenta, quizás nunca hubieran estado bajo fuego del kirchnerismo.

Ahora, la sala I con los posibles votos de Figueroa y Petrone puede detonar el trabajo procesal del fallecido juez Claudio Bonadio, del fiscal Carlos Stornelli –otro de los perseguidos por el kirchnerismo-, de Bruglia y Bertuzzi -que ya fueron desplazados- y de las salas III y IV de Casación Penal que ratificaron que hay suficiente evidencia para sostener los procesamientos de Cristina Kirchner, sus funcionarios De Vido y López -conocido por estar revoleando 9 millones de dólares sin declarar en un convento- y los casi 50 empresarios que confesaron haber pagado coimas multimillonarias a cambio de jugosos contratos de obra pública.

El caso de Thomas y su situación procesal

Después de que la Cámara de Casación redujo el monto de la caución impuesta para que se haga efectiva su libertad, el empresario Oscar Thomas, ex director de Yacyretá, quedó excarcelado en diciembre del año pasado. Estaba cumpliendo prisión domiciliaria después de estar prófugo desde el 1 de Agosto al 18 de septiembre del 2018. Sin embargo, ya en septiembre del 2019 la justicia había ordenado su excarcelación, “por motivos de salud”. Le impusieron una caución de 60 millones de pesos. Pero después logró que la rebajen a 3 millones, que fueron pagados antes de su liberación.

Actualmente, Thomas aguarda la elevación a juicio, el sobreseimiento o la anulación de su procesamiento en la causa cuadernos, en su mansión de Candelaria. Sigue con restricciones de movimiento, hasta tanto no se resuelva su situación procesal.

Según los apuntes del chofer Oscar Centeno, Thomas le entregó a Roberto Baratta –ex subsecretario de Coordinación de Planificación Federal, y mano derecha de De Vido-, 1,1 millón de dólares el 12 de agosto de 2009. “Mientras viajábamos (Baratta) lo llamó al jefe (Julio De Vido) y le dijo que el ente Yacyretá y Transporte habían aportado para la corona 657 mil dólares”, consignó en una de sus anotaciones.

Según Centeno, Thomas entregó dinero negro, al menos 17 veces

Al ser indagado en la causa de los Cuadernos, Thomas negó en el juzgado de Bonadio “haber entregado dinero, bolsos, bolsitos, paquetes, cajas a los funcionarios” que se le mencionaron. Aunque sí admitió conocer a algunos de ellos como la ex presidenta Cristina Fernández, su predecesor y difunto esposo, Néstor Kirchner, y al detenido ex ministro Planificación Julio de Vido, entre otros. Además, en la indagatoria, Thomas hizo una defensa de su gestión al frente de la EBY, cargo que ocupó entre 2003 y 2015.

Sin embargo, Bonadio lo procesó como integrante de la “organización criminal” que ya había descripto al dictar los primeros 52 procesamientos de la causa Cuaderno. De acuerdo con el juez, y en base a las anotaciones de Centeno, el ex titular de la EBY “entregó dinero” en “al menos 17 oportunidades” al mencionado ex taxista devenido en mega-funcionario K, Roberto Baratta.

De acuerdo con Bonadío, tres de esas entregas, fueron en oficinas de la EBY en la Avenida Madero, en la zona de Retiro. Mientras que las otras catorce, fueron en el departamento en el que vivía Thomas cuando estaba en Buenos Aires en la calle Juncal, en el barrio de Recoleta. Y sólo en una de ellas, el bolso contenía 1,1 millón de dólares, según los dichos de Centeno.

Hoy Thomas aguarda con ansias, su sobreseimiento definitivo o la anulación del procesamiento en la causa de los cuadernos de las coimas.