Cannes 2021: Anderson, Verhoeven y Ozon compiten en Sección Oficial

FRANCIA. A un año de su postergación por la pandemia del coronavirus, el Festival de Cannes presentó las películas de una esperada 74ª edición que se presenta renovada, pero con cineastas consagrados. Entre ellos, destacan Wes Anderson, Paul Verhoeven o Nanni Moretti. Pero casi sin presencia de directores latinoamericanos o españoles.

“Annette”, de Leox Carax, musical protagonizado por Adam Driver y Marion Cotillard, será el largometraje encargado de dar inicio al festival el próximo 6 de julio. En esa fecha en la que lo nuevo de Carax llegará también a las salas de cine francesas. Ahora, del 6 al 17 de julio se han confirmaron las películas que proyectarán.

Según Espinof, además de “Anette”, por la Palma de Oro competirán, entre otros, Asghar Farhadi (“A Hero”), François Ozon (“Tout s’est bien passé”), Wes Anderson (“The French Dispatch”), Sean Baker (“Red Rocket”), Jacques Audiard (“Les Olympiades”), Joachim Trier (“The Worst Person in the World”), Mia Hansen-Løve (“Bergman Island”) y Paul Verhoeven (“Benedetta”) hasta sumar las 24 películas a competición.

Fuera de la sección oficial regresan Sean Penn (“Flag Day”), Todd Haynes (“The Velvet Underground”) y Thomas McCarthy (“Stillwater”) con nuevos largometrajes. El presidente de Cannes Pierre Lescure y el director Thierry Frémaux, han anunciado la nueva sección, Cannes Premiere, en la que participarán Andrea Arnold, con “Cow”, y Hong Sang-soo.

Spike Lee preside el jurado y Jodie Foster recibirá la Palma de Honor.

El director del certamen, Thierry Frémaux, habló de la situación excepcional de invitar a los seleccionados de 2020 y recomendó la distancia física.

Este es el listado completo de películas de Cannes 2021:

En competición

Annette de Leos Carax

The Story Of My Wife de Ildiko Enyedi

Benedetta de Paul Verhoeven

Bergman Island de Mia Hansen-Løve

Drive My Car de Ryusuke Hamaguchi

Flag Day de Sean Penn

Ha’berech (Ahed’s Knee) de Nadav Lapid

Casablanca Beats de Nabil Ayouch

Hytti Nro 6 (Compartment No.6) de Juho Kuosmanen

The Worst Person In The World de Joachim Trier

La Fracture de Catherine Corsisni

The Restless de Joachim Lafosse

Paris, 13th District de Jacques Audiard

Lingui de Mahamat-Saleh Haroun

Memoria de Apichatpong Weerasethakul

Nitram de Justin Kurzel

France de Bruno Dumont

Petrov’s Flu de Kirill Serbennikov

Red Rocket de Sean Baker

La Crónica Francesa (del Liberty, Kansas Evening Sun) de Wes Anderson

Titane de Julia Ducournau

Tre Piani de Nanni Moretti

Tout S’est bien passé de François Ozon

A Heros de Asghar Farhadi

Un Certain Regard

After Yang de Kogonada

Blue Bayou de Justin Chon

Bonne Mère de Hafsia Herzi

Commitment Hasan de Hasan Semih

Freda de Gessica Généus

House Arrest de Alexey German Jr.

The Innocents de Eskil Vogt

Lamb de Valdimar Jóhansson

Moneyboys de B.C Yi

Noche de Fuego de Tatiana Huezo

Un Monde de Laura Wandel

Women Do Cry de Mina Mileva y Vesela Kazakova

La Civil de Teodora Ana Mihai

Unclenching the Fists de Kira Kovalenko

Let Their Be Morning de Eran Kolirin

Rehana Maryam Noor de Abdullah Mohammad Saad

Premier en Cannes

Evolution de Kornel Mundruczo

Cow de Andrea Arnold

Mothering Sunday de Eva Husson

Love Songs For Tough Guys de Samuel Benchetrit

In Front Of Your Face de Hong Sang-soo

Hold Me Tight de Mathieu Amalric

Deception de Arnaud Désplechin

Val de Ting Poo y Leo Scott

JFK Revisited: Through The Looking Glass de Oliver Stone

Fuera de competición

De Son Vivant de Emmanuelle Bercot

Stillwater de Tom McCarthy

The Velvet Underground de Todd Haynes

Bac Nord de Cédric Jiminez

Aline de Valérie Lemercier

Emergency Declaration de Han Jae-Rim

Proyecciones especiales

H6 de Yi Yi

Black Notebooks de Shlomi Elkabetz

Mariner Of The Mountains de Karim Ainouz

Babi Yar. Context de Sergei Loznitsa

The Year Of The Everlasting Storm de Jafar Panahi, Anthony Chen, Malik Vitthal, Laura Poitras, Dominga Sotomayor, David Lowery y Apichatpong Weerasethakul