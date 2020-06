Caso del aduanero “pasero”: Fiscal Federal no actuará de oficio

POSADAS. Si no hay una denuncia penal por parte de la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social), la justicia federal de la capital misionera no iniciará una investigación por el escándalo del empleado aduanero que fue capturado en Encarnación, cuando repartía tarjetas y dinero correspondiente al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que presuntamente era percibido por ciudadanos paraguayos.

Según fuentes judiciales consultadas, el Fiscal Federal nº 1, Jorge Horacio Campitelli, no actuará de oficio en el marco de este caso. Prima facie, en la causa estarían implicados funcionarios de Aduana, Migraciones, AFIP y de la Anses. “Él nunca actúa de oficio, está en contra de intervenir así”, aseguró una fuente reservada.

Pese a que, de no haber denuncia y si no interviene de oficio, el fiscal podría incurrir en incumplimiento de deberes de funcionario público, Campitelli tiene definido no actuar a menos que alguien se presente como querellante.

Cabe recordar que Campitelli juró como fiscal federal el 29 de Diciembre del 2014. De hecho, juró ante la fundadora de la agrupación K, Justicia Legítima, Alejandra Gils Carbó. Por entonces, ella era la Procuradora General de la Nación.

De los dos detenidos, el aduanero argentino recuperó su libertad rápidamente. De hecho, no hay delito en su caso, sólo le corresponde una sanción administrativa. El otro implicado, es un transportista paraguayo.

La maniobra del cobro de IFE por parte de ciudadanos paraguayos, a través de empleados aduaneros debido al cierre de las fronteras por Covid-19, puso de relieve un posible entramado de dádivas con fines electorales. Pero si Anses no pide que lo investiguen, no se abrirá un expediente penal.