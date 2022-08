Causa Vialidad: el alegato del fiscal en el que denuncia el “Plan Limpiar Todo”

BUENOS AIRES. En el marco del juicio oral contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, el fiscal federal Diego Luciani mostró en sus alegatos los mensajes de Whatsapp en los que el ex secretario de Obras Públicas José López hablaba de sus reuniones con la entonces presidenta para coordinar el pago de todas las obras que se adeudaban al empresario Lázaro Báez.

Para que no quede lugar a dudas sobre el planteamiento de la acusación del Ministerio Público Fiscal, Luciani consideró en su alegato que “Lázaro Báez era Néstor Kirchner y Cristina Fernández”. Según publicó Perfil este lunes, Luciani planteó que desde “las más altas esferas de poder se definían los pagos y hasta los despidos de las empresas de Báez”.

Al asumir la presidencia Néstor Kirchner y luego Cristina Fernández de Kirchner, “establecieron un sistema de corrupción institucional con la obra pública en la provincia de Santa Cruz”, fustigó Luciani en su alegato, anticipando que solicitará una condena contra la Vicepresidente en conjunto con los demás acusados.

En esta línea, el fiscal acusó al matrimonio Kirchner y su “amigo” Lázaro Báez, con quien mantenían relaciones comerciales desde antes del 2003, como quienes dirigían el mecanismo de corrupción.

Los mensajes expuestos por el fiscal, que apuntan a la asociación ilícita y a un plan de encubrimiento

Asimismo, en un tramo saliente de su alegato ante el Tribunal Oral Federal 2, Luciani situó temporalmente la última etapa del entramado de supuesta corrupción, en los últimos días de presidencia de Cristina Kirchner. “Hubo una coartada, un plan para escapar, un plan de impunidad ideado por José López, Lázaro Báez y Cristina Kirchner. Lo denominó plan “limpiar todo”, una expresión que posiblemente quede en la historia del país.

En esa línea, el fiscal expuso las pruebas de las “relaciones de promiscuidad” entre la empresa Austral y los funcionarios kirchneristas. “Las comunicaciones nos permiten reconstruir en detalle cómo se coordinaron los pagos y los despidos de los empleados de Lázaro Báez. Lázaro Báez era Néstor Kirchner, era Cristina Kirchner. Nos sorprendió que esta nunca hubiera salido a la luz. Analizamos 26 mil mensajes”, reveló el fiscal.

Y, a través de filminas, Luciani mostró un intercambio de mensajes entre el ex secretario de Obras Públicas José López y Julio Mendoza, ex presidente de Austral Construcciones, del 26 de noviembre de 2015. Por ese entonces, faltaban pocos días para que Mauricio Macri asumiera la presidencia de la Nación.

También mostró un mensaje de Whatsapp que Báez envió a López en el que hablaba supuestamente de un encuentro que mantuvo con Cristina Kirchner: “José atendeme un minuto. Gracias. Es para coordinar con lo que me dijo la señora. Gracias!”.

En uno de los mensajes, López habla de “limpiar todo”. Según el fiscal, esta expresión hace referencia a las obras en Santa Cruz que estaban a cargo de las empresas de Báez. “Esto es hasta el 15 de enero”, le habría escrito López a Mendoza. “No entiendo” respondió el presidente de Austral Construcciones y López agregó: “Limpiar todo. Ok. No dejar sensación nunca más retomar las obras”.

Ante esto, Mendoza respondió: “El lunes o martes limpiamos a todos”. López contestó: “Solo que no hay que dar sensación de fuga”. Al recibir este mensaje, Mendoza replicó –de acuerdo con las pruebas de la Fiscalía-: “Ahora es final. Neutralización, despido, pago, después acomodamos lo que quieran”.

Un mensaje que habla de una reunión entre CFK y Lázaro

Más adelante, el 30 de noviembre, el expresidente de Austral Construcciones le escribió a López: “Para redondear tu idea porque llega la señora a la tarde y L se junta con ella”. Según el fiscal, “la señora” es Cristina Kirchner y “L” es Lázaro Báez.

De acuerdo con la publicación de Clarín sobre el llamado “Plan Limpiar Todo”, en ese universo de 26.000 mensajes registrados en el celular de López, se mostraron más intercambios. Uno señalaba: “Atendeme José, es para coordinar lo que dijo la Señora”, pero en esa ocasión el que escribió fue Lázaro Báez. “No importaron las rutas, las obras, las personas, los trabajadores, el dinero que se había erogado, sólo importaba pagar todos los certificados y limpiar todo: impunidad”, fustigó Luciani, en su descripción de la actitud de los acusados, en base a estas conversaciones privadas.

Los mensajes a 8 días de que Cristina Kirchner deje la Presidencia de la Nación

Tiempo después, el 2 de diciembre de 2015, Lázaro Báez volvió a escribirle a José López: “Buenos días ¿me podés recibir?”. Para entonces, la situación se tornaba cada vez más crítica para el “Zar de la Obra Pública”. Es que al gobierno de Cristina le quedaban ocho días y el dueño de Austral Construcciones quería garantizarse los pagos.

Este sistema de envíos de fondos “venía aceitado de antes y se instrumentó cuando se sabía en noviembre que perdían las elecciones presidenciales”. La fiscalía indicó que el grupo de Lázaro Báez “no tenía certificados vencidos. Y, aun así, abandonaron las obras, con el consecuente perjuicio que eso generó”, sostuvo el fiscal.

En función de este “Plan Limpiemos Todo”, así fue que 24 de las 51 licitaciones adjudicadas a Lázaro Báez quedaron inconclusas, de acuerdo con el fiscal. El funcionario designado por Alicia Kirchner en Vialidad Provincial emitió un informe donde se sostuvo “que las obras fueron abandonadas por la contratista y que por ese motivo se tuvieron que rescindir los contratos”.

Quiénes son juzgados en el juicio por la adjudicación de obra pública

Además de Cristina Kirchner y Lázaro Báez, en el debate que lleva adelante el Tribunal Oral Federal 2 son juzgados Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal, José López, ex secretario de Obras Públicas, Abel Fatala, subsecretario de Obras Públicas y Carlos Kirchner, ex titular de la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal y primo del ex presidente.

También integran la lista de juzgados: Nelson Periotti, ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad; Raúl Daruich y Mauricio Collareda, ex jefes del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad; Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Santibañez, todos ex presidentes de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz.

Por supuesto, de estos, el más renombrados, además de Lázaro, Cristina y Julio De Vido, es López, porque fue detenido en 2016, cuando intentaba ocultar armas de guerra y 9 millones de dólares sin declarar, en un convento de General Rodríguez.