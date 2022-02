Causa Vialidad: Massa defendió a Cristina en el juicio por la corrupción en la obra pública

BUENOS AIRES. El juicio oral por presuntas irregularidades en la adjudicación de obra pública nacional entre 2003 y 2015 se reanudó este lunes con la declaración como testigo de otro ex jefe de Gabinete K, el actual presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

De acuerdo con Clarín, el líder del Frente Renovador negó conocer al empresario patagónico Lázaro Báez. Y también dijo desconocer los lazos comerciales que el dueño de Austral Construcciones mantuvo con la ex Presidente Cristina Kirchner. En otro tramo negó categóricamente haber recibido órdenes de Cristina Kirchner para favorecer con obras viales a Santa Cruz.

​La declaración testimonial de este lunes fue la última de este grupo que incluyó a los ex jefes de gabinete del gobierno kirchnerista. Cada uno de ellos, incluido el actual presidente Alberto Fernández, declararon en el único juicio por presunta corrupción que Cristina Kirchner tiene en desarrollo, por pedido de la vice.

El juicio que inició en mayo de 2019, está a cargo del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) presidido por el juez Rodrigo Giménez Uriburu, junto a sus pares Andrés Basso y Jorge Gorini. Este tribunal accedió a citar a los ex titulares de la jefatura de gabinete dentro de los testigos requeridos por la ex presidenta.

El juicio por los 51 contratos viales por $ 46.000 millones adjudicados al amigo del ex presidente Néstor Kirchner

Frente a ese TOF 2, Sergio Massa inició su declaración testimonial pasadas las 9 hs., respondiendo las preguntas vía Zoom desde su despacho en el Congreso nacional, concluyendo su exposición poco antes del mediodía.

Con un planteo más técnico que los demás ex jefes de Gabinete, Massa también realizó una defensa con sus explicaciones de las decisiones adoptadas durante la gestión kirchnerista en materia de obra pública.

En este caso se juzga a la vicepresidenta como jefa de una asociación ilícita que defraudó al Estado, al favorecer al Grupo Austral con 51 contratos viales por $ 46.000 millones. Según la imputación de la fiscalía, el agravante, además que Báez no contaba con capacidad técnica para recibir esa cantidad de obras, es que la mitad quedaron inconclusas y el holding percibió sobreprecios que promediaron en un 65%.

La acusación que llevó a Cristina Kirchner a su primer juicio por presunta corrupción, sostiene que el 11% del presupuesto nacional correspondiente a obras viales, se volcaron a la provincia de Santa Cruz. Allí, el 86% de las licitaciones terminaron en manos del mismo empresario, Lázaro Báez, quien era amigo personal de Néstor Kirchner.

Esto ocurría mientras celebraba con la familia Kirchner diversos acuerdos comerciales, administración de hoteles, construcción de edificios, alquiler de propiedades, creación de fideicomisos, y unas 15 compra–venta de inmuebles, entre otros.

Beraldi, el primer interrogador de Massa en el juicio por el direccionamiento de la obra pública durante el kirchnerismo

​Al comienzo de su exposición, el abogado de CFK, Carlos Beraldi le preguntó a Massa si había recibido alguna vez recibió una orden, por parte de su defendida, para que se desarrollen obras viales en alguna provincia en particular, favoreciendo a la misma.

“No, no recibí ninguna orden. No sólo que no recibí, también quiero aclarar que todo finalmente va al Congreso”, dijo el líder del Frente Renovador, que en las presidenciales del 2015, prometía “meterlos presos a todos” los funcionarios corruptos del gobierno kirchnerista.

Según Clarín, esta pregunta de Beraldi apuntó a quitarle peso a la acusación que envió a juicio a la vice, según la cual se direccionaron 51 licitaciones viales a favor de Lázaro Báez.

La defensa de la vicepresidenta también consultó al testigo si existe la posibilidad de que alguno de los organismos públicos pueda determinar en el presupuesto los montos que se volcarán a una provincia en particular, en materia de obra pública y cómo se distribuye ese dinero en el territorio.

En ese punto, Massa dijo que no era posible. “Hay momentos donde hay que ver qué se prioriza si hay una dificultad en la generación de empleo, porque es generadora rápida de trabajo, pero las necesidades las plantea cada provincia y se va evaluando”, consideró el diputado.

Lo que dijo Massa de la reasignación de partidas presupuestarias y los sobreprecios del 65% en obras adjudicadas a Lázaro Báez

Las siguientes preguntas las formuló el abogado de Báez. Este le consultó a Massa si en alguna oportunidad algún miembro del Ejecutivo solicitó que no se apliquen controles sobre Santa Cruz o sobre los fondos destinados respecto a las obras que se adjudicaron al Grupo Austral. “No me consta que nadie haya pedido ninguna de esas situaciones. Los pedidos a la Secretaría de Hacienda o al área presupuestaria se hacen por escrito, porque implican realizar modificaciones en el plan de metas”, puntualizó Massa.

En esta línea, el abogado del empresario K le consultó a Massa si en algún momento recibió alguna indicación para ampliar una partida presupuestaria que reasignara fondos para beneficiar a la provincia de Santa Cruz o alguna empresa de Báez: “Si hubiese recibido esa instrucción, lo hubiese denunciado”, respondió.

El planteo refiere a la acusación fiscal, que indica que se fueron modificando de manera constante las partidas asignadas a la provincia de Santa Cruz donde Báez era el principal adjudicatario de obra pública. Esas reasignaciones de partidas, sostiene el dictamen, posibilitó que pese a no concluir el 50% de las obras, estas se continúan cobrando las certificaciones de obra y se apliquen sobreprecios promedio del 65%.

“Desconozco” los acuerdos comerciales de los Kirchner y Lázaro

Asimismo, Sergio Massa negó haber conocido en alguna ocasión a Lázaro Báez “desde mis funciones nunca mantuve ninguna reunión con él”, señaló.

En tanto, a su turnoel fiscal Diego Luciani le preguntó a Massa si conocía los múltiples acuerdos comerciales que los ex presidentes Kirchner mantenían con el empresario patagónico, sólo respondió: “Desconozco”.

El juicio por el presunto direccionamiento de la obra pública vial a favor de Lázaro Báez, ex socio comercial de los Kirchner, cerrará esta etapa en la que ya se escucharon más de cien testigos desde que comenzó el debate oral, en mayo de 2019. Se estima que podría haber un veredicto a finales de este año.