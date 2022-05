Cerruti afirmó que el Gobierno está a favor de la suba de retenciones

BUENOS AIRES. La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, afirmó este jueves que el Gobierno nacional está a favor de la suba de retenciones, luego de la polémica que generaron las declaraciones del presidente Alberto Fernández, y tras las cuales el propio ministro de Agricultura, Julián Domínguez, salió a aclarar que no iba a haber aumento en los derechos de exportación de productos agropecuarios.

En su habitual conferencia de prensa de los jueves, la funcionaria aseguró: “Los ministros y yo decimos todos lo mismo que dice el presidente Alberto Fernández. En este momento, que hay que desacoplar los precios internos de los precios internacionales, una de las herramientas que tenemos, y que quizás se podría aplicar más rápidamente, es el aumento de las retenciones y es algo que se está llevando adelante en muchísimos países”, declaró según publica el portal Parlamentario.

“El Gobierno cree que las retenciones son una de las herramientas adecuadas en este momento”

Aunque “no hay que dar batallas perdidas”, Cerruti admitió que el Poder Ejecutivo no podría avanzar con una ley en ese sentido por la gran resistencia de la oposición. “Si la oposición, antes que hubiera ningún tipo de proyecto en el Congreso, encabeza un tractorazo en contra de las retenciones. O la semana pasada, apenas el presidente dijo algo por el estilo, salieron todos en coro a decir que se oponían y que eso no va a suceder. Nos parece que es una pérdida de tiempo tratar dar esa batalla en el lugar inadecuado, que es el Congreso, el único lugar donde se podría dar esa discusión, si ya la oposición está diciendo que de ninguna manera la votaría y por lo tanto no tendríamos los votos para que salga”, sostuvo la portavoz.

Luego, Cerruti ratificó la posición oficial, al tiempo que le pidió a la oposición rever su postura. “El Gobierno cree que las retenciones son una de las herramientas adecuadas en este momento para desacoplar los precios nacionales de los internacionales y convoca a la oposición a que revea su posición y que puede sentarse a discutir el tema, porque es una de las posibilidades que tenemos que pensar”, sostuvo.