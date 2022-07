Cerruti: “No está la posibilidad de avanzar con el proyecto Salario Básico Universal”

BUENOS AIRES. La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, brindó este jueves por la tarde una conferencia de prensa en la que se refirió al proyecto oficialista del Salario Básico Universal y aseguró que “todo es motivo de estudio y de conversación, pero no está la posibilidad en este momento, por las cuentas de la Argentina, de avanzar con el proyecto”.

Según Parlamentario, Cerruti cuestionó a los medios por los rumores de renuncia que trascendieron tanto del presidente de la Nación como del titular de Diputados. “Alberto Fernández conversa con Cristina Kirchner como lo hace con Sergio Massa”, aseguró la vocera.

Tras ser consultada por la relación y el diálogo entre el jefe de Estado y la vicepresidenta de la Nación, Cerruti desvió la respuesta al explicar que “el presidente está trabajando. Estuvo trabajando todos estos días, estamos gobernando. Cada uno de los ministros lleva adelante su agenda que es nutrida sino no tendríamos estos números de crecimiento que vemos en la Argentina”, sostuvo.

“El presidente lleva adelante su agenda. A veces esa agenda tiene actos públicos, otras veces tiene reuniones de trabajo como habitualmente lleva, que se ha reunido en estos días con el presidente de la Cámara de Diputados (Sergio Massa), con la ministra de Economía (Silvina Batakis), con todo su equipo de trabajo. Estamos trabajando no solamente desde el lunes, sino desde el sábado cuando hubo novedades”, sumó sin responder concretamente la pregunta.

Ante la repregunta, comentó: “El presidente se reunió con la vicepresidenta el lunes por la noche, cenaron en Olivos. No vamos a dar más información sobre esa cena. Conversa con la vicepresidenta como conversa con el presidente de la Cámara de Diputados”, bramó.

La interrogante que “no merece ni ser formulada ni ser respondida”

Por otro lado, sobre los rumores de renuncia tanto de Alberto Fernández como de Sergio Massa que trascendieron este jueves, la vocera presidencial sostuvo que “esa pregunta no merece ni ser formulada ni ser respondida”.

“Estamos trabajando y no pensamos en los rumores. Los rumores los hacen, los llevan y los circulan quienes tienen tiempo de sentarse a conspirar en lugar de estar trabajando y estar gobernando, pero también quienes seguramente los especuladores de siempre que no les parece bien que el presidente este trabajando, que converse con la vicepresidenta, quienes apostaban a algún tipo de situación que no se dio y que, en cambio, lo que está sucediendo es que hay un Gobierno trabajando y dedicado a cuidar la vida, la salud, los alimentos de los argentinos”, disparó

Además, insistió: “Echan a correr en algunas mesas de la city, en algunos lugares de las redes, esos rumores. Lamento que alguien se haga eco de repetirlo porque en el estado en el que vivimos deberíamos ser lo suficientemente responsables como para poder saber distinguir a esta altura una cosa de la otra”, se quejó.

Le cerró la posibilidad al Salario Básico Universal, por ahora

A su vez, sobre el proyecto impulsado por diputados afines a Cristina Kirchner de un Salario Básico Universal, Cerruti sostuvo: “La ministra Batakis dijo anoche, y sostiene, que la cuestión del Salario Básico Universal, que es un plan que en el mundo se ha discutido mucho. Y hace mucho tiempo incluso en Argentina siempre fue un planteo, en Argentina ya existen los planes universales como es la Asignación Universal por Hijo o el Plan Progresar, y hay muchos otros que se están llevando adelante. Todo es motivo de estudio y de conversación. Pero no está la posibilidad en este momento por las cuentas de la Argentina de avanzar con el proyecto”, dijo.

Por último, destacó la aprobación en Diputados de diversos proyectos en la sesión de este martes: “Los proyectos de ley están en el Congreso, se están aprobando, de hecho, esta semana fue productiva porque se aprobaron el proyecto de la industria automotriz, de la nano y bio tecnología, proyecto de cuidados paliativos”. Y señaló: “El Congreso está dando pasos muy importantes adelante”.

“El proyecto de renta inesperada está en el Congreso, no se va a ir, esta para su debate”, concluyó.