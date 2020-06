CFK quiere una bicameral para investigar el caso Vicentín

BUENOS AIRES. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ejerciendo la presidencia del Senado de la Nación, decidió convocar a una sesión especial en la Cámara alta del Congreso para el próximo miércoles a las 15. De esta manera, Cristina avanza en el Congreso con un proyecto que impulsó el senador Oscar Parrilli, que propone la creación de una Comisión Bicameral investigadora de las relaciones crediticias entre el Banco Nación Argentina y la empresa Vicentín S.A.I.C.

De concretarse, la Vicepresidenta presiona con todo el peso político de la mayoría K en el Congreso -ya que la comisión se conformará con senadores y diputados-, para indagar sobre los millonarios créditos que la empresa aceitera del norte santafesino recibió en tiempos de la presidencia de Mauricio Macri.

La maniobra sorprende porque el presidente de la Nación, Alberto Fernández, puso pausa al proyecto de expropiación de la agroexportadora Vicentin, a sabiendas de que no cuenta con los votos suficientes para avanzar con esa iniciativa. Para marcar la agenda política, su vice convocó a esta sesión especial en la que se creará una comisión para investigar a Vicentín y al anterior director del Banco Nación.

Las atribuciones de la Bicameral Vicentín

El tema está fuera del acuerdo entre oficialismo y oposición ya que no está vinculado con el coronavirus. Según Infobae, el ex secretario general de la Presidencia y quien está al frente del Instituto Patria, no dejan lugar a dudas respecto de la intencionalidad política de conformar una bicameral de esta naturaleza.

En este caso, el expediente dispone la creación de una Bicameral compuesta por seis diputados y seis senadores que tendrá por objetivo investigar las “presuntas irregularidades que pudieran existir en la relación crediticia entre el Banco de la Nación Argentina y la empresa Vicentin SAIC, posible defraudación y estafa comercial a acreedores, clientes de la firma y/o empresas de Cereales y Soja con las que competía”.

Asimismo, de acuerdo con el proyecto, la bicameral también tendrá las atribuciones para “la detección de posibles operaciones de encubrimiento y/o lavado de activos que pudieren ser de origen delictivo y la responsabilidad de la Unidad de Información Financiera (UIF) por incumplimiento en sus obligaciones de control”. Y, finalmente, podrá buscar información para establecer si se “han efectuado giros o movimientos financieros a sus vinculadas en el país y/o en el exterior, afectando dolosamente los ingresos públicos”.

Qué haría Juntos por el Cambio

En Juntos por el Cambio alegan que ya investiga la Justicia. De hecho, los senadores de Juntos por el Cambio se retiraron de la comisión de Asuntos Constitucionales antes del debate de este tema. Ya se habían retirado varias veces de las sesiones y quisieron quitar legitimidad a la discusión sobre un tema que de todos modos tendría dictamen a favor. El Frente de Todos tiene mayoría en las comisiones, quórum propio y mayoría simple para avanzar en el recinto.

Está claro que la intención del kirchnerismo es avanzar en la investigación. Juntos por el Cambio no acompañó el dictamen de comisión, pero probablemente se sumen a la Bicameral. Aunque sea para no ceder todo el espacio y poder al oficialismo.