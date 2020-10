Closs declaró una fortuna de $783 millones y está entre los más ricos del Congreso

BUENOS AIRES. Los senadores kirchneristas José Alperovich (Tucumán) y Maurice Closs (Misiones), son los legisladores con mayores fortunas declaradas al 2019, según consta en las presentaciones que están obligados a realizar ante la Oficina Anticorrupción que preside Félix Crous.

El ex gobernador tucumano –hoy de licencia por una causa de abuso sexual- declaró $1.387.351.661 y tuvo un crecimiento patrimonial, de 2018 a 2019, de un 73%. Actualmente no está cobrando su dieta por la licencia que solicitó –y le aceptaron en el Senado que preside Cristina Kirchner-, por la causa penal en su contra por el presunto abuso sexual en perjuicio de una sobrina y ex colaboradora suya.

El segundo más rico en el Congreso, al menos, en cuanto a fortunas declaradas, es el ex gobernador misionero, Maurice Fabián Closs. En su DDJJ de 2019, el senador K, declaró una fortuna de $783.981 millones. Tuvo un incremento patrimonial fenomenal, del 805%. Pero esto se debió por la herencia que le dejó su fallecido padre, Ramón “el Moncho” Closs, quien fundara el Grupo Económico Valle.

En tercer lugar se encuentra el santacruceño radical Eduardo Costa con más de $662.626 millones en su haber. Según Perfil, el frustrado aspirante a la gobernación provincial en varias oportunidades es el dueño de la cadena de supermercados patagónica Hipertehuelche, sobre la que se sustenta buena parte de su actividad como empresario.

Máximo es el más portentoso de la Cámara baja

Mientras tanto, en la Cámara de Diputados, el jefe del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, es el que ostenta el mayor patrimonio, con $291.739 millones declarados. Tuvo un crecimiento patrimonial del 53%, respecto de la anterior DDJJ. En el desglose de su declaración jurada se destacan 27 propiedades a su nombre, así como depósitos por más de 2,8 millones de dólares. Mantiene deudas con la empresa Hotesur por unos 5 millones de pesos y también con la AFIP.

La mayor parte de sus bienes ingresaron a su patrimonio personal en 2011, en concepto de herencia, luego de la muerte de su padre Néstor. Buena parte de sus activos están embargados en el marco de las causas por lavado de activos de Hotesur y Los Sauces.

Detrás de Máximo, en la Cámara baja, el de mayor fortuna es otro integrante del Frente de Todos, el ex presidente de la UIA (Unión Industrial Argentina) José Ignacio de Mendiguren, con bienes declarados por $250.754 millones. Como Alperovich, también está de licencia, pero por una causa muy distinta. El “massista” dejó transitoriamente el Congreso para ponerse al frente del BICE.