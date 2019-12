Cómo votaron la Emergencia Pública los diputados misioneros

BUENOS AIRES. La aprobación del proyecto de Emergencia Pública impulsado por el ejecutivo que encabeza el presidente Alberto Fernández, dejó algunas apostillas con un claro componente político. Se esperaba que los renovadores y los kirchneristas acompañen el proyecto de “Solidaridad Social y Reactivación Productiva”, pero hubo una misteriosa ausencia.

Integrantes del bloque del Frente de Todos, el diputado kirchnerista del PAyS Héctor “Cacho” Bárbaro y la “camporista” Cristina Britez, votaron a favor del proyecto. Lo mismo hicieron los renovadores K, Ricardo Wellbach y Diego Sartori, quienes no forman parte del bloque kirchnerista, pero acompañaron la iniciativa para “garantizar la gobernabilidad” a la nueva gestión de Fernández –como antes lo hicieran con el gobierno de Mauricio Macri.

Sin embargo, la también renovadora “misionerista”, Flavia Morales, estuvo ausente en la votación. Esta misteriosa ausencia en una votación que no fue del todo holgada (el oficialismo se impuso por 134 a 110 votos), evidentemente tiene una lectura política: la Renovación le recuerda al Frente de Todos que el acompañamiento de los proyectos debe negociarse. O bien, Morales prefirió no estar para no tener que responder preguntas –a posteriori- sobre el acompañamiento a un proyecto que significa un brutal ajuste en las jubilaciones.

Como sea, el dato es que no fue unánime el apoyo renovador al proyecto de Emergencia Pública.

Asimismo, como se anticipaba, los diputados de Cambiemos/Frente Juntos por el Cambio, Luis Pastori (UCR) y Alfredo Schiavoni (PRO), votaron en contra del proyecto.