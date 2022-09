Con el apoyo de la renovadora K “Maggie” Solari el oficialismo repudió en el Senado, el atentado contra CFK

BUENOS AIRES. Gracias al acompañamiento en el quorum, de la senadora renovadora K, Magdalena Solari Quintana y con medio recinto vacío, el Frente de Todos en el Senado logró aprobar este jueves una declaración de repudio contra el intento de magnicidio que sufrió hace exactamente una semana la vicepresidenta Cristina Kirchner, cuando Fernando Sabag Montiel le gatilló en la cara en la puerta de su casa, en el barrio de Recoleta. La iniciativa fue votada de manera nominal y salió por unanimidad con 37 votos.

La sesión abrió a las 11.17 con el quórum justo de 37 senadores sentados: 34 de la bancada oficialista -faltó el misionero Maurice Closs aludiendo “cuestiones de salud”- y los aliados Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro), Clara Vega (Hay Futuro Argentina) y la mencionada “Maggie” Solari.

Según publicó Parlamentario, los legisladores del interbloque Juntos por el Cambio no bajaron al recinto, bajo el argumento de que no querer “avalar el uso partidario del Congreso”.

Tampoco lo hizo la senadora por Córdoba, Alejandra Vigo, la esposa del gobernador Juan Schiaretti, quien aseguró que “no se crearon las condiciones para llegar a un consenso”. Sin embargo, sumó la presentación de un proyecto de declaración que fue mencionado en la sesión.

Una sesión especial que logró el quorum gracias a los aliados K, Weretilneck, Vega y Solari Quintana

La reunión duró menos de dos horas, estuvo presidida por la presidenta provisional del cuerpo, Claudia Ledesma Abdala de Zamora, y el debate solo tuvo cuatro oradores. La primera en hablar fue Clara Vega, quien resaltó que este hecho “no tiene precedentes en el país”. “Hay un sector de la política que no ha tomado dimensión de lo que podría haber sucedido si ese tiro era certero. Eso da cuenta también de que hoy no están sentados acompañando esto que ha sido una réplica en todo el país, porque todas las Legislaturas provinciales hicieron una sesión correspondiente para repudiar y pedir el esclarecimiento del caso”, apuntó contra Juntos por el Cambio, pese que el principal frente opositor no sólo repudió el ataque, sino que exige que se investigue a fondo, en especial, el rol de la custodia de la Vicepresidente.

Al final de su intervención, la riojana aliada del kirchnerismo criticó el rol de los medios de comunicación. “No han hecho un mea culpa de lo que han generado con ese discurso que le es funcional porque ahondan la grieta”, lanzó la senadora, una de las que apoyaría un proyecto de “control” o censura de lo que el gobierno considere “discursos de odio”.

Lo que dijo Weretilneck

Por su parte, Weretilneck arrancó diciendo: “Como hijo, como padre, como ciudadano común, como militante, dirigente, hombre público, repudio absoluta y determinadamente el intento de magnicidio, de quitarle la vida, de asesinato contra nuestra vicepresidenta, la doctora Cristina Fernández de Kirchner”.

En su discurso, el senador remarcó que hay que “tener bien en claro quiénes han sido aquellos, mujeres y hombres, que no han tenido el gesto o la actitud de repudiar este intento”.

“Si alguien no repudia, si alguien no rechaza, no hace lo que tiene que hacer, es porque lo está validando, o lo está aceptando”, opinó Weretilneck, como Vega, usando políticamente el hecho y la declaración de repudio.

La declaración aprobada

Antes de la votación, el secretario parlamentario, Marcelo Fuentes, leyó el texto unificado que expresa el “más enérgico repudio al intento de magnicidio contra la vicepresidenta y dos veces presidenta de la Nación, Dra. Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido el jueves 1 de septiembre del corriente año, en las puertas de su domicilio”.

Asimismo, manifiesta su “absoluta solidaridad con la señora vicepresidenta y su familia”. Y continúa: “Este Honorable Cuerpo también exige el pronto y complejo esclarecimiento y la condena de los responsables de este hecho lamentable, que empaña la vida de la democracia”. Por último, exhorta “a toda la dirigencia y a la población a buscar los caminos que conduzcan a la paz social”.

Habían presentado sus respectivas declaraciones Clara Vega, Nora del Valle Giménez, Alejandra Vigo y un grupo de senadores del oficialismo, encabezados por José Mayans y Anabel Fernández Sagasti. Ese texto fue el que tomaron para el proyecto unificado entre el Frente de Todos y los senadores aliados, Vega, Weretilneck y Solari Quintana.

El exabrupto de Mayans

Cabe recordar que Mayans fue quien profirió lo que fue considerado una amenaza a la sociedad argentina, al sostener que “si queremos paz social, paremos (el juicio por) la Causa Vialidad”. Se refirió al juicio oral y público en el que los fiscales solicitaron al Tribunal Oral Federal 2, 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la Vicepresidente Cristina Kirchner, por considerarla penalmente responsable de lideras una asociación ilícita y cometer desfalco contra el Estado, por el direccionamiento de -y la corrupción con- la obra pública de Santa Cruz en beneficio del empresario Lázaro Báez -amigo personal del ex Presidente Néstor Kirchner- entre 2003 y 2015.