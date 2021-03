BUENOS AIRES. El Frente de Todos logró avalar este jueves en el Senado la designación de Roberto Boico, ex abogado de la vicepresidenta Cristina Kirchner, como vocal de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, justamente, la que actúa en casos de corrupción en el Estado.

Con el apoyo de Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro), Magdalena Solari Quintana (Misiones) y Lucila Crexell (Movimiento Neuquino), el oficialismo aprobó el pliego enviado por el Poder Ejecutivo, con lo cual Boico pasará a integrar la Cámara junto con Martín Irurzun y Eduardo Farah.

Como siempre, el senador “misionerista” Maurice Closs, votó con el oficialismo K. Posiblemente, cumpliendo las órdenes de su jefa política, la vicepresidenta Cristina Kirchner.

La postura dividida de la oposición

Según Parlamentario, Juntos por el Cambio se dividió entre el rechazo y la abstención. Quienes se opusieron al nombramiento fueron Luis Naidenoff -jefe del interbloque-, Roberto Basualdo, Pablo Blanco, Julio Cobos, Silvia Elías de Pérez, Mario Fiad, Julio Martínez, Stella Maris Olalla, Belén Tapia y Víctor Zimmermann.

En cambio, Humberto Schiavoni, Laura Rodríguez Machado, Ernesto Martínez, Oscar Castillo, Juan Carlos Marino, Alfredo De Angeli, Esteban Bullrich, Gladys González, Martín Lousteau, Guadalupe Tagliaferri y Pamela Verasay prefirieron la abstención. Lo mismo hicieron los senadores Carlos Reutemann (Interbloque Federal) y llamativamente un oficialista, Claudio Poggi.

Boico, quien defendió a la expresidenta y al actual senador Oscar Parrilli en la causa del memorándum de entendimiento con Irán, ocupará un lugar clave en la Sala II de la Cámara Federal, donde días atrás el Gobierno repuso además al juez Eduardo Farah, un magistrado que benefició al empresario K Cristóbal López en la causa Oil Combustibles.

Cabe remarcar que en esta Sala II, estaban los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, quienes fueron removidos con el aval de la Corte Suprema de Justicia, hasta que se realicen los concursos. Con el retorno de Farah y la llegada de Boico, un constitucionalista de un elevado nivel teórico, pero también, un activo militante de Justicia Legítima, el kirchnerismo se garantiza el control de la estratégica Cámara de Apelaciones.

Al presentarse en la audiencia pública ante la Comisión de Acuerdos, el abogado consideró que “la característica fundamental que tiene que tener una Cámara Federal, que tiene las causas de la envergadura que tiene, es la celeridad y el compromiso por el respeto a las garantías constitucionales de todas las partes en pugna y en litigio”.

La defensa de uno de los defendidos de Boico

Parrilli, titular de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, defendió la designación de Boico y criticó a Juntos por el cambio por no acompañarla. “Fue abogado mío, sí, claro, fue abogado mío. Y me siento orgulloso. Hizo una gran defensa, y también fue abogado de la presidenta del Senado. ¿Por qué no lo votan? ¿Porque no pasó el examen? ¿Porque no rindió bien? No, solamente por cuestiones dogmáticas, por persecución ideológica: no lo votan porque supuestamente es kirchnerista”, lanzó Parrilli, en defensa del nombramiento de un abogado militante, en la Cámara Federal encargada de revisar los fallos en causas por corrupción.

El senador destacó que, en su presentación ante la Comisión de Acuerdos, Boico “dio clase de Derecho Constitucional porque es un gran profesional, además de haber sido abogado mío. Ese es un detalle nada más”. “El único motivo que tienen para no votarlo es porque fue abogado de Cristina y mío. Pero quédense tranquilos: no va a tratar ninguna causa de Cristina ni mía”, chicaneó el pampeano.

Los argumentos contra el nombramiento del militante K

La senadora cordobesa Laura Rodríguez Machado, fue una de las que se explayó en su rechazo al nombramiento. Explicó que “nada hay que decir de la cuestión técnica ni los conocimientos jurídicos del doctor Boico. Pero este Senado también analiza la cuestión de la imparcialidad de los jueces”, advirtió.

Rodríguez Machado recordó que, en su presentación ante la comisión, Boico “no mencionó en ningún caso el ejercicio de la abogacía. Sabemos que este abogado no solo fue abogado defensor de Cristina Kirchner en la cuestión del Memorándum con Irán, sino también lo fue del doctor Parrilli. Y habló siempre de un Poder Judicial disciplinado a la voluntad popular. Y habló insistentemente de la rendición de cuentas de los jueces frente al pueblo… pero la rendición de cuentas de los jueces es ante el Consejo de la Magistratura. No ante el pueblo”, subrayó.

En esta línea, la cordobesa alertó que el doctor Boico “decididamente elige la voluntad popular y no la Constitución. Y a mi entender, un juez tiene que fallar en relación a las leyes. Porque lo otro le compete a un organismo político”, reflexionó.