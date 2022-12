“Condenada por corrupción”: Así reflejaron los medios del mundo el veredicto a Cristina Kirchner

Este martes, Cristina Kirchner recibió una pena de seis años de prisión en la causa Vialidad y tuvo una enorme repercusión en la prensa internacional. En los principales diarios de la región y del mundo, la noticia ocupó los principales lugares en las portadas de medios digitales. También se hicieron eco periódicos como The New York Times, The Washington Post y Le Monde.

En Brasil, el diario Folha de San Pablo abrió su portada digital con la noticia. “Cristina Kirchner es condenada por corrupción, pero no va a ir presa ahora”, tituló.

También señaló que el tribunal considera a la vicepresidenta culpable en un esquema de malversación y determina la pérdida de derechos políticos.

En Chile, el portal Emol también mantuvo en la apertura de su edición digital la condena contra la vicepresidenta argentina. “Justicia argentina condena a Cristina Fernández a 6 años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos”, tituló.

El diario El País de Uruguay abrió su edición digital con la noticia y tituló: “Cristina Kirchner fue condenada a seis años de cárcel e inhabilitada en forma perpetua para ejercer cargos públicos”.

En España, el diario El Mundo priorizó la eliminación de la selección de España en el Mundial de Qatar, pero la primera noticia internacional fue la condena a la vicepresidenta argentina. “Histórica condena en Argentina: seis años de prisión para Cristina Kirchner por corrupción”,

“La política más poderosa de la Argentina es declarada culpable de fraude”, fue la publicación del diario The New York Times.