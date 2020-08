Confirman el fallecimiento de Facundo Astudillo Castro

BUENOS AIRES. Los primeros resultados de la autopsia al cuerpo encontrado en un cauce de agua próximo a la ciudad de Bahía Blanca arrojan que se trata de Facundo Astudillo Castro, el joven desaparecido desde el 30 de abril, cuando salió de su casa y fue visto por última vez en poder de efectivos de la policía bonaerense.

Así lo informaron fuentes de la investigación a distintos medios nacionales. La autopsia estuvo a cargo de 15 peritos que trabajaron en la sede del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) que se encuentra en la exESMA. Los especialistas determinaron que los restos pertenecen a Facundo Astudillo Castro, cuya desaparición puso en el ojo de la tormenta el accionar de policías bonaerenses durante la cuarentena obligatoria.

Las pistas que apuntan contra los policías de la Bonaerense

Los investigadores encontraron el cadáver semienterrado en un curso de agua en una zona conocida como Bahía de Ballenas, entre la localidad de General Daniel Cerri y Villarino Viejo. Los restos esqueletizados y en avanzado estado de descomposición, “aparecieron” en el mismo lugar donde días atrás personal de la PFA había realizado un rastrillaje en búsqueda del joven, que estuvo 107 días desaparecido. La Federal intervino por orden de la Justicia federal. Es decir, no convocaron para ese rastrillaje a la sospechada y temible policía bonaerense.

“Mamá, vos no tenés idea dónde estoy, no me vas a volver a ver más”, le dijo a su madre Facundo poco después de las 13 horas del 30 de abril pasado. Esa fue la última comunicación del joven desde que salió de su casa. Desde ese momento, la versión más fuerte es que Astudillo Castro fue detenido en la localidad de Mayor Buratovich por policías de la Bonaerense. Según la investigación judicial, los uniformados le labraron dos actas por haber violado la cuarentena.

La familia está convencida de que el joven fue víctima de una “desaparición forzada”. Según el abogado Leandro Aparicio, al menos nueve oficiales de la Policía Bonaerense desplegaron un plan de encubrimiento. “Si fuera el cuerpo de Facundo, no llegó voluntariamente ahí”, remarcó este sábado el abogado, según Infobae. “Tenemos certezas de que hubo un encubrimiento y certezas de quién ha ejecutado ese encubrimiento”, lanzó Aparicio, poco después del hallazgo.

La situación de la Testigo H

El punto donde encontraron el cadáver es cercano al camino de las vías del ferrocarril que va a la localidad de General Cerri. Este dato es importante para la estrategia del fiscal de la causa, Santiago Ulpiano Martínez, que rechaza investigar la pista que apunta contra los policías. El lugar del hallazgo está a 14 kilómetros de donde una mujer de 74 años, llamada “Testigo H”, declaró haberle dado un aventón a Astudillo Castro. Dijo que lo dejó en el lugar.

Al respecto del testimonio de la Testigo H, el abogado Luciano Peretto, explicó a TN este domingo, que aporta confusión a la causa. Según Peretto, “dijo que fue a fines de abril, pero no aportó un día determinado. Y que había llevado a un chico con las características de Facundo, no que era él”, agregó el abogado. Para la familia, esta testigo fue “plantada” en la causa, para exculpar a los policías implicados en la desaparición y muerte de Facundo.

Más indicios contra los uniformados

Es más, la jueza federal de Bahía Blanca María Gabriela Marrón rechazó el pedido de detención de los policías bonaerenses Mario Gabriel Sosa, Jana Curuhinca, Alberto González y Siomara Flores, que la familia de Astudillo Castro había solicitado. Sosa y Curuhinca eran efectivos del Destacamento de Mayor Buratovich. Fueron quienes retuvieron por primera vez a Facundo cerca de las 10 de la mañana del 30 de abril pasado cuando caminaba por la Ruta 3 a pesar del aislamiento obligatorio por el coronavirus. Hasta sacaron una fotografía con él.

Un peritaje telefónico reveló la existencia de dos fotos del documento de identidad de Facundo en el teléfono de una agente bonaerense del Destacamento de Mayor Buratovich que lo interceptó el día de su desaparición. Este dato se contrapone con declaraciones de otros efectivos de esta misma fuerza. Dijeron que Astudillo Castro sostuvo no llevar DNI, sino sólo una licencia de conducir.

“Estaba en el teléfono de Jana Curuhinca y se contrapone con lo que dice el policía González, de Teniente Origone, que Facundo le dijo que no tenía DNI y sólo le mostró el carnet de conducir. Evidentemente hay una contradicción: o Facundo le mintió o González miente”, explicó el viernes el abogado Aparicio a la agencia Télam.

Hace dos semanas, además, encontraron un objeto en el destacamento policial de Teniente Origone. Justo donde la Policía Bonaerense había afirmado que nunca estuvo. Es una esfera de madera pintada como una sandía que en su interior contiene una vaquita de San Antonio. Estaba en un antiguo calabozo de la comisaría. Lo encontró el perro entrenado del perito Marcos Herrero, puesto por la querella.