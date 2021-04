Construyó un ingenioso ovnipuerto para la posible llegada de extraterrestres

El salteño construyó una estrella muy particular, que mide 48 metros de diámetro y que tiene 36 puntas. Está ubicada muy cerca a la localidad de Cachi y su creador es Werner Jaisli, suizo que vive en el país y demoró cerca de cuatro años en colocar las piedras blancas y marrones.

En declaraciones al diario El Tribuno Werner comentó cómo fue que surgió la idea de la construcción de este ovnipuerto: “Estaba en Fuerte Alto con mi vecino Luis. Era la medianoche del 24 de noviembre de 2008. Se sentía desde abajo el ruido de una fiesta en el Complejo Deportivo”.

Y agregó: “De pronto todo quedó en silencio, se cortó el suministro de energía. Era la oscuridad total. ‘Es una noche de ovnis’, le dije a Luis. Y no había terminado la frase, cuando dos objetos luminosos avanzaron a unos 200 metros sobre el río Calchaquí. Lo curioso es que no nos afectaba la visión. Algo comenzó a bullir por mi cerebro: era una orden. Me pedían telepáticamente que construyera el ovnipuerto”.

Está muy claro que su principal deseo es que, si esto llega a ocurrir, no lo tome por sorpresa, y entonces tomó cartas en el asunto y ya les preparó el terreno.