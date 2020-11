Cornejo y Pichetto salieron a defender Macri tras los dichos de Carrió

BUENOS AIRES. El presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) Alfredo Cornejo y el excandidato a vicepresidente de Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto, salieron en las últimas horas a defender al exmandatario luego de las declaraciones de la cofundadora de Cambiemos, Elisa Carrió, quien aseguró, que el expresidente “ya fue” en el terreno político.

“Yo creo que, en tanto oposición, tenemos que estar más unidos que nunca y que no nos sobra nadie. No tenemos que tirar a nadie por la ventana”, afirmó Cornejo en declaraciones a CNN Radio. Según publicó La Nación, el exgobernador de Mendoza añadió al respecto: “No sé si Macri va a cumplir un papel destacado a futuro”, pero “hoy es importante que contribuya él, yo, todos, a mantener la unidad de la coalición”.

Encendida defensa de Pichetto

Por su parte, Pichetto, actual auditor general de la Nación, dijo que el expresidente Macri “no fue”. Y sobre el supuesto apoyo al pliego de Daniel Rafecas para que sea designado Procurador General de la Nación, estimó que van “a definir una postura” cuando llegue el momento.

“Macri no fue… alguien que tiene 30 puntos, tiene una historia, fundó un partido, es el dueño de un conjunto ideas, y lo conocen en el pueblo más recóndito del país”, afirmó Pichetto, en diálogo con radio Mitre. En esa línea, Pichetto consideró que “hay mucho rencor acá y realmente en Juntos por el Cambio no hay un reconocimiento. Si hay un diálogo en la Argentina, el líder del espacio opositor, que fue Presidente, que se retiró con el 40%, es Mauricio Macri, no hay ninguna duda”, opinó.

Consultado al respecto del pliego de Rafecas como Procurador General de la Nación, Pichetto señaló que en Juntos por el Cambio van a hacer “una reunión general cuando llegue el momento para definir una postura política”. Y aclaró que mientras tanto, las opiniones individuales pasan a un segundo plano porque lo importante es “la unidad del espacio y una postura uniforme en el Senado”.

Las críticas de Carrió a Macri

Cabe recordar que Carrió dijo a La Nación, este miércoles, que estaba ofendida con el ex presidente Macri, porque este le habría faltado el respeto. “Macri ya fue. Fue Marcelo T. de Alvear, a él le permitieron ser presidente y nosotros acompañamos y paramos dos golpes (institucionales)”, dijo en referencia a una posible reforma de la Constitución para permitir la reelección indefinida para Cristina Kirchner.