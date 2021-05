Coronavirus: se agravó el cuadro del diputado “Toty” Flores

BUENOS AIRES. El estado de salud del diputado nacional Héctor “Toty” Flores (JxC – Buenos Aires) se agravó este jueves a causa de una neumonía bilateral producto del coronavirus (Covid-19). El legislador se encuentra internado y confesó que no se vacunó, porque “quería que otros que más lo necesitaban lo hagan primero”.

“Anoche me diagnosticaron neumonía bilateral por COVID, por lo cual me encuentro internado. Si se preguntan si me vacuné, no lo hice, porque quería que otros que más lo necesitaban lo hagan primero. Agradezco a los médicos la atención y a los amigos por sus deseos de recuperación”, publicó en su cuenta de Twitter.

Según publicó Parlamentario, el legislador bonaerense de La Matanza, había sido informado de su hisopado positivo una semana atrás. Pero en ese entonces se encontraba transcurriendo la enfermedad en su casa. En las últimas horas su cuadro empeoró y ahora hospitalizado.