Corrupción K: Escobar y Closs fueron sobreseídos en “Sueños Compartidos”

BUENOS AIRES. Con una primera parte de la causa camino a juicio oral, el juez Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyó a más de treinta imputados, entre los que están ex gobernadores, ex intendentes y María Alejandra Bonafini, la hija de la jefa de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini.

La medida alcanza a los misioneros Maurice Closs –ex gobernador y actual vicepresidente primero del Senado de la Nación- y Ricardo “Pelito” Escobar, quienes para el juez fueron forzados a “desempeñar un rol insustancial limitándose a requerir los respectivos financiamientos sin cuestionar los condicionamientos impuestos”.

De acuerdo con Infobae, los sobreseimientos del juez De Giorgi benefician a más de 30 imputados que hasta ahora seguían vinculados a la investigación. Mientras tanto, el núcleo central de la causa Sueños Compartidos, llegaría a juicio oral y público contra hermanos Sergio y Pablo Shocklender, Hebe de Bonafini y ex funcionarios del Ministerio de Planificación Federal que comandaba Julio De Vido. También irán a juicio por esta causa el ex Secretario de Obras Públicas José López y el ex Subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala.

Sobreseimiento a la hija de la jefa de Madres de Plaza de Mayo

Entre los sobreseídos, sobresalen la hija de Bonafini, María Alejandra, que tuvo un breve paso por la administración de la Fundación Madres de Plaza de Mayo luego del escándalo. Para el juez, los sobreseídos estaban al margen de la maniobra porque ya había un acuerdo previo entre los responsables de Planificación y las autoridades de la Fundación.

En un primer fallo, Martínez de Giorgi sobreseyó a la hija de Bonafini, que estaba sospechada por la compra de un semipiso, en la avenida 44 de La Plata. Lo adquirió sin un crédito bancario y luego se lo vendió a la empresa Meldorek, de Sergio Schoklender. El ex apoderado declaró varias veces que fue una operación ficticia, a pedido de Hebe. Pero de manera sugestiva y a dos semanas de la asunción de Cristina Kirchner como vicepresidenta de la nación, la Justicia entendió que los fondos estaban justificados.

Martínez de Giorgi también sobreseyó a la ex ministra de Economía Felisa Miceli, vinculada a partir de un supuesto asesoramiento a la Fundación. También sobreseyó a otras veinte personas vinculadas a la Fundación y a las sociedades, presuntamente utilizadas para desviar los fondos.

Foto vía Telam

Gobernadores, intendentes y ex funcionarios beneficiados

En otra resolución, Martínez de Giorgi también sobreseyó a ex gobernadores e intendentes que recibieron las obras de las Madres por entender que “los fondos comprometidos provenían del Estado Nacional y desde la Secretaría de Obras Públicas se les requería a las jurisdicciones locales la contratación de la Fundación Madres de Plaza de Mayo como condición excluyente para su asignación”.

Entre los beneficiados, además de los citados Maurice Closs y Ricardo “Pelito” Escobar, se encuentran Gerardo Zamora, Jorge Capitanich, Darío Giustozzi, Miguel Lifschitz y Alejandro Granados, entre otros. Para el juez, los funcionarios fueron forzados a “desempeñar un rol insustancial limitándose a requerir los respectivos financiamientos sin cuestionar los condicionamientos impuestos” de los que idearon la maniobra.

La causa principal sin fecha de juicio oral

La causa principal de “Sueños Compartidos” fue elevada a juicio oral en mayo de este año, cuando se cumplieron ocho años del escándalo. La Justicia pudo probar que hubo un desvío de más de 200 millones de pesos de los $750 millones destinados al plan de viviendas. Durante la investigación, que comenzó en el juzgado del ex juez Norberto Oyarbide, la Justicia constató que no se realizaron licitaciones para adjudicar las obras y que se saltearon los controles estatales.

El juicio a cargo del Tribunal Oral Federal 5, no tiene fecha prevista. Este tribunal es el mismo que juzgaría a Cristina Kirchner por el lavado de activos en las causas unificadas de Hotesur y Los Sauces.