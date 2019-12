Corrupción K: Thomas pagó $3 millones de caución y está libre

POSADAS. Oscar Thomas recuperó su libertad luego de pagar una caución de $3 millones, en el marco de la causa de los Cuadernos de las Coimas, por la que irá a Juicio Oral, junto a Cristina Kirchner, Julio De Vido, José López y Roberto Baratta, entre otros procesados por el juez federal Claudio Bonadío.

Después de que la Cámara de Casación redujera el monto de la caución impuesta para que se haga efectiva su libertad, el arquitecto y ex Director Ejecutivo de la Entidad Binacional de Yacyretá, quedó excarcelado. De todas formas, había sido beneficiado con la prisión domiciliaria “por motivos de salud”.

La traba para recuperar su libertad, era la fuerte “caución real” que le había impuesto Bonadío de $60 millones. Es que en Septiembre ya se había ordenado su excarcelación. Esa cifra de caución fue revisada por la Cámara de Casación y en las últimas horas, el empresario renovador K pagó los $3 millones y fue liberado.

Thomas recupera la libertad a dos semanas de la jura de Cristina

Cabe recordar que la liberación de Thomas se produce a escasas semanas de la asunción del nuevo gobierno que encabezan el presidente Alberto Fernández y Cristina Kirchner –hoy vicepresidenta de la Nación-. En el marco de la causa de los cuadernos, el arquitecto estuvo prófugo durante 48 días y fue capturado mientras se ocultaba en un departamento del barrio porteño de la Recoleta.

Se encontraba en un inmueble de RAFSA, una firma que estaba vinculada comercialmente a la Dirección General de Rentas de Misiones, por entonces presidida por su hermano, Miguel “Pimpi” Thomas.

De acuerdo con Clarín, los camaristas dieron un paso más hacia la liberación de Thomas, al bajar la “caución real” impuesta por Bonadío y permitieron que quede en libertad. “No se verifica en este supuesto la concurrencia de indicadores de riesgos con suficiente entidad como para sostener que la restricción personal impuesta a Thomas”, habían argumentado los jueces de la Cámara de Casación.

Ya habían ordenado, en base a las nuevas restricciones implementadas a las prisiones preventivas en el Código procesal penal, la excarcelación de varios ex funcionarios K en el marco de la causa de los cuadernos. Los más resonantes, Julio De Vido –ex Ministro de Planificación Federal- y Roberto Baratta –ex secretario de Coordinación del Ministerio de Planificación Roberto Baratta.

Thomas y los presuntos pagos de coimas a Baratta

Según los apuntes del chofer de Baratta, Oscar Centeno, que dieron origen a la causa, Thomas le entregó a la entonces mano derecha de De Vido, Roberto Baratta, 1,1 millón de dólares el 12 de agosto de 2009. “Mientras viajábamos (Baratta) lo llamó al jefe (Julio De Vido) y le dijo que el ente Yacyretá y Transporte habían aportado para la corona 657 mil dólares”, escribió en sus anotaciones el imputado colaborador.

El juez Claudio Bonadio lo procesó como miembro de una asociación ilícita, ordenó su prisión preventiva, pero Thomas huyó y se mantuvo prófugo desde Agosto hasta Octubre del 2017. De acuerdo con el juez, está probado que el ex titular de la EBY “entregó dinero” en “al menos 17 oportunidades” a Baratta.

Tres de esas entregas, de acuerdo con el magistrado, fueron en oficinas de la EBY en la zona de Retiro, y las otras catorce en el departamento en el que vivía el ex funcionario cuando estaba Capital Federal, en el barrio de Recoleta.

Pese a recuperar su libertad, el ex director de Yaciretá irá a juicio oral junto a Cristina Kirchner, De Vido, Baratta y el ex Secretario de Obras Públicas, José López, dado que Bonadio ya elevó a la próxima instancia el expediente que quedó a cargo del Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7). De todos los mencionados, sólo José López que sigue preso por enriquecimiento ilícito en el marco de la causa por los bolsos con U$S 9 millones sin declarar.

Una liberación a medida de la Renovación

Sobre Thomas, la mano derecha del ex gobernador de Misiones Carlos Rovira, no obstante, pesan otras causas penales por presunto lavado y enriquecimiento ilícito, pero que están a cargo del Juzgado Federal de Posadas.

La liberación de Thomas contiene una lectura política, dado el estrecho vínculo político y personal con el ex gobernador Carlos Rovira, el presidente de la Legislatura provincial y conductor del partido de la Renovación. Thomas ingresó a la política de la mano de Rovira, quien cuando era intendente de Posadas, lo designó como subsecretario de Planeamiento Urbano.

Y luego lo designó en la Subsecretaría de Gestión Estratégica, cuando llegó a la gobernación. Cargo que Thomas ostentó hasta 2003, cuando por un acuerdo con Néstor Kirchner, el arquitecto desembarcó en la EBY. Ese cargo, lo mantuvo por casi trece años, hasta el final de la administración de Cristina Kirchner, en Diciembre del 2015.