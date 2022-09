Crimen del periodista paraguayo: “Salís de tu casa y no estás seguro, ya mataron a muchos colegas”

POSADAS. El caso de Humberto Coronel, un periodista paraguayo que fue asesinado este martes frente a la emisora en la que trabajaba en la ciudad paraguaya de Pedro Juan Caballero, fronteriza con Brasil, fue analizado por un colega suyo de la ciudad, David Figueredo, quien dialogó con el programa Previa Informativa, este jueves a través de videollamada.

Coronel, de 33 años, fue atacado a tiros por un sujeto que se movilizaba en una motocicleta cuando se disponía a abordar su automóvil, estacionado frente a la Radio Amambay. Y el cronista Figueredo aseguró a este medio, que ese tipo de ejecuciones “son frecuentes” en esta ciudad fronteriza de unos 200 mil habitantes, donde se estima que la mitad de la población está, en mayor o menor medida, involucrada con el narcotráfico. Y donde operan sin ningún tipo de restricción policial, los cárteles como el PCC o el Comando Vermelho.

“Se conoce que recibieron amenazas, él y Gustavo Báez”, contó Figueredo a este medio, sobre las amenazas que recibieron meses atrás, Coronel y su compañero de la radio Amambay. Báez “se disponía a salir de su casa y se encontró una cartulina que decía ‘ustedes dos saben mucho y vamos a ir apagando a los que saben’. Solicitó protección policial no así Humberto, que no lo tomó en serio”, reveló Figueredo.

El magnicidio del intendente, un antecedente directo del asesinato del periodista

Este periodista, recordó, por otra parte, que el pasado 17 de mayo fue asesinado el intendente de la ciudad mencionada, José Carlos Acevedo, quien “era uno de los propietarios de la radio donde trabaja Gustavo Báez y donde trabajaba Humberto Coronel”, dijo.

Según Figueredo, días antes del asesinato, hubo una cena de periodistas a la que Humberto llega y “manifiesta que uno de nosotros va a morir esta semana. Aparentemente le amenazaron y nos lo comunicó. Y ocurrió el martes, cuando salía de su lugar de trabajo aparece un motociclista a una cuadra de la dirección de policía y acabó con su vida”, precisó el periodista.

“Ya mataron a muchos colegas, se nos fueron muchos a manos de grupos armados que actúan en la frontera”, se lamentó Figueredo. Y remarcó que Pedro Juan Caballero es limítrofe con la ciudad de Ponta Pora (Brasil), y al ser una frontera seca, “es cruzar una plaza a cualquier hora del día. Es la ruta principal de narcotráfico, armas y drogas”, aseveró Figueredo.

Al tiempo que advirtió que organizaciones narco-criminales como el PCC o el Comando Bermelho, “son los que mandan en todas partes, ni la policía puede obstruirlos. Si van a hacer algo, se lo comunican a la policía y si no se mueve, ellos hacen libremente algún asesinato. Eso es frecuente aquí”, admitió el periodista.

Una ciudad controlada por los narcos donde nadie goza de seguridad

“Pedro Juan tiene 200 mil habitantes y unos 10 mil dependen del narcotráfico. Involucran a sus familias y casi es el 50% (de la población) los que saben que existe y se vende (drogas y armas), pero es difícil denunciarlo porque todo tiene sus consecuencias”, reveló Figueredo, sobre la difícil situación de una de las ciudades más violentas del Paraguay.

De acuerdo con Figueredo, después del crimen de Coronel hubo “más amenazas en el Facebook de la radio. (Anónimos) dijeron ‘vamos a matar a más periodistas porque saben dónde está Gabriel’, y ‘si no nos lo dicen, van a morir más periodistas’. Después de eso, ayer, otro colega propietario de radio recibe otra amenaza en la que lo acusan de conocer el paradero de esa persona y que lo iban a matar a él”, comentó Figueredo, dejando en claro que ni él, ni otros cronistas con los que mantiene contacto, conocen la identidad si quiera del mencionado “Gabriel”, quien serían el propietario de una empresa.

Por último, Figueredo reveló que el Subcomandante de la Policía Nacional, “nos convocó a una reunión y nos recibió el director de Policía. Y seguridad 100×100 no habrá en ninguna parte. Salís de tu casa y no estás seguro. Esto nunca va a cambiar. (El director) prometió que iba a ver más control, que estaría más en contacto con nosotros. Cosas que no (traen seguridad)”, concluyó.