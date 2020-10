Crisis de trabajadores del PAMI: Despidos y sueldos atrasados

POSADAS. Carlos Valenzuela, Secretario General del PAMI, Seccional NEA, aseguró que no tuvieron bono y los sueldos están muy atrasados. También manifestó que hay despidos sin causas.

“Las autoridades nacionales no reconocen el sacrificio y la dedicación que están haciendo los trabajadores del PAMI, más en esta pandemia que nos ha azotado a todo el mundo, particularmente a los trabajadores y jubilados”, declaró Valenzuela en diálogo con Misiones Cuatro.

En ese sentido, agregó: “digo que no reconocen el trabajo que realizan los trabajadores porque nosotros, desde el primer día estamos en la trinchera atendiendo a los jubilados, que es el sector más golpeado y no tuvimos ni siquiera un reconocimiento de ningún bono. Agravado con el tema salarial, tenemos la paritaria abierta del año pasado sin concluir. Estamos al mes de octubre y todavía no convocaron a paritaria, en tema salarial estamos muy retrasados, hemos agotado los caminos para tratar de resolver la paritaria y no hubo intención de solucionar este conflicto”.

Con respecto a los despidos que hubo en la obra social detalló: “allá por marzo fueron 100 despidos, en Misiones, tuvimos tres bajas de profesionales sin justa causa y, en esta oportunidad, hace dos semanas se han vuelto a despedir a 70 compañeros de todo el país, en lo cual, en Misiones, fueron tres mujeres despedidas sin justa causa de la Agencia Iguazú, San Javier y Puerto Rico. Son agencias unipersonales que han quedado sin su trabajo, esto repercute directamente a los jubilados, estas agencias quedan sin atención, más allá de que van gente de Posadas a cubrir”.

Además, pidió una solución al tema salarial y laboral: “solicitamos que se revierta la situación de los despedidos, el instituto informalmente nos ofrece un 7%, que la verdad es una vergüenza, es una falta de respeto por no haber cerrado la paritaria 2019. Ahora, en el mes de octubre tampoco convocan a paritaria, e informalmente nos ofrece un 7 por ciento, desde ya rechazamos ese ofrecimiento”.

Para hacer sentir el reclamo, este miércoles iniciaron una medida de fuerza: “en el plenario de anoche decidimos un paro a partir de hoy en todo el país, tanto presencial como virtual, por la falta de respuestas y diálogo con las autoridades. Este es el comienzo de la medida de fuerza y seguramente lo vamos a ir aumentando cuando no tengamos respuestas a lo que estamos pidiendo”, declaró Valenzuela.