Cristina aceptó reanudar el juicio sobre obra pública

Con la aceptación de la reanudación del juicio, Cristina Fernández sostuvo que así se demostrarán las falsas imputaciones, según informó C5N.

Además, la funcionaria pidió como “condición indispensable” para la continuación del proceso “que se dé estricto cumplimiento al principio de publicidad, imprescindible en todo juicio oral”.

Las audiencias serán los lunes y aún no se definió cuándo comenzará el juicio de manera presencial. Los jueces estarán en Comodoro Py y las partes de manera remota.

El caso de la obra pública tiene 13 acusados, con sus defensas, los jueces, los empleados del tribunal, la fiscalía y las querella.

Además de la vicepresidenta, están acusados el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López y el empresario Lázaro Báez, entre otros ex funcionarios.

La imputación es por las presuntas irregularidades en la concesión de las 52 obras públicas, que las empresas de Báez recibieron para la provincia de Santa Cruz, durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner.