BUENOS AIRES. La comisión de Acuerdos del Senado tratará este lunes los pliegos para embajadores de dos ex funcionarios que se fueron tras chocar con Cristina Kirchner: la ex ministra de Justicia Marcela Losardo y el ex titular de YPF Guillermo Nielsen.

El presidente Alberto Fernández propuso en marzo a Nielsen en Arabia Saudita. Y en abril a su amiga Losardo, como representante ante la Unesco. Sin embargo, sus expedientes permanecieron varios meses cajoneados en la comisión que preside la “camporista” Anabel Fernández Sagasti.

Según LPO, no son los únicos pliegos que están bajo siete llaves. Por ejemplo, nunca se trató el del presidente del Banco Central Miguel Pesce. Ni el de sus directores, a tiro de un decreto para marcar su salida si así lo quisiera el presidente. Todavía no hay fecha para que sean considerados.

Cabe recordar que Nielsen y Losardo fueron eyectados tras una fuerte presión de la vice, molesta por sus gestiones. En YPF desembarcó el ex vice de Santa Cruz Pablo González. Y en Justicia el ex diputado kirchnerista Martín Soria, quien de inmediato empujó el dictamen de la ley del Procurador que promueve Cristina. Losardo, no presionó por esa normativa que para muchos juristas es anticonstitucional.

Pero Alberto la contuvo en el cargo hasta que no soportó la presión de Cristina Kircher y le marcó la salida. Pero antes la propuso para residir en París. Ese destino también dependía de Cristina que se tomó un tiempo para cumplírselo.

Desde luego, el kirchnerismo tiene mayoría en la Comisión de Acuerdos. Y también en el recinto por lo que no debería haber problemas en aprobar los pliegos. Pero antes deben incorporarse a un temario de sesión. Y todavía no lo incorporaron.

Nielsen recaerá en Arabia Saudita, un destino que no suele ser para embajadores políticos por la lejanía y las peculiaridades de la vida en el mundo árabe. Llevará su experiencia en el área de energía al país de mayor producción de petróleo del planeta. Claro, es uno de los principales integrantes de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo).