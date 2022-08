Cristina intervino para pagarle a Báez, según los chats de José López

BUENOS AIRES. Mientras José López, el ex Secretario de Obras Públicas durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner (2003 – 2015) fue un asiduo interlocutor de la actual Vicepresidente, que lo convocaba periódicamente a reuniones en la Casa Rosada o en la Quinta de Olivos, y con quien mantenía una aceitada relación profesional, según publicó este domingo el diario La Nación, en base a chats que trascendieron en el marco del juicio oral y público por la llamada Causa Vialidad.

Esa relación aceitada del ex secretario y la ex presidenta, se quebró en junio de 2016, cuando López fue detenido cuando revoleaba 9 millones de dólares sin declarar y armas de guerra en un Convento de General Rodríguez. “Creo que lo odié en ese momento a José López. Como pocas cosas he odiado en mi vida”, decía Cristina Kirchner en septiembre del 2017, en una de las escasas entrevistas en las que se refirió al caso de López, considerado un emblema de la corrupción kirchnerista.

De ser el colaborador de Cristina con la obra pública pasó a ser el “López de los bolsos”, hecho por el que después fue condenado a 7 años y medio de prisión por enriquecimiento ilícito. Aunque recuperó su libertad luego de pagar 14,5 millones de pesos de fianza, en Noviembre del 2021. Sin embargo, esa detención fue determinante en el juicio por el presunto direccionamiento de la obra pública de Santa Cruz, causa en la que Cristina está acusada de liderar una asociación ilícita que integraban, entre otros, López, su ex jefe Julio De Vido (ex Ministro de Planificación Federal) y el empresario Lázaro Báez. Es que a López, le secuestraron los teléfonos celulares.

Un lapidario informe sobre los datos del celular de López

Según publicó este domingo La Nación, el informe de extracción de datos del iPhone 6 plus, uno de los celulares que llevaba José López la noche en la que fue detenido en el convento de General Rodríguez mientras revoleaba bolsos con dinero, joyas y un arma.

Algunos de los mensajes extraídos del iPhone 6 fueron tomados como prueba por el fiscal Diego Luciani en el juicio de la causa Vialidad. De hecho, exhibió conversaciones vía Whatsapp entre López y el círculo de colaboradores de Cristina Kirchner, así como también con el propio Báez y su entorno.

El fiscal mostró una serie de mensajes que intercambió López con Lázaro Báez y con Julio Mendoza, quien fuera gerente de Austral Construcciones, a fines de 2015, cuando el kirchnerismo se preparaba para dejar el poder. En uno de esos mensajes hay una alusión a una reunión entre Cristina Kirchner y Báez.

Según reconstruyó La Nación, hay otro mensaje, del 23 de abril de 2014, en el que un secretario privado de López, le informa sobre una inminente reunión entre Lázaro Báez y Cristina Kirchner. “Me dijo j mendoza, que le avise que su jefe hoy se junta con la jefa y le va a reclamar la cancelacion de unos certificados”, informó el colaborador a López. Ese encuentro, era para, supuestamente, tratar la cancelación de certificados de obra.

lo secuestrado a López en el convento de General Rodríguez

“Pregúntale cuales son los certificados que faltan pagar y hace q lo paguen”

Inmediatamente después de recibir ese mensaje, López le encargó a Amilcar Fredes, coordinador general de la Secretaría de Obras Públicas, pagarle los certificados de obra a Lázaro Báez. “Llama a Mza y pregúntale cuales son los certif q faltan pagar. Y hace q lo paguen”, escribió el ex Secretario de Obras Públicas.

Por supuesto, Báez tendría un trato preferencial si se lo compara con el que recibían otros empresarios, según sostiene el Ministerio Público Fiscal (MPF) en la causa Vialidad. En esas oportunidades, el exfuncionario les pedía que hablaran con Amilcar. Sin embargo, los pedidos no se evacuaban y persistían los reclamos.

De acuerdo con el informe al que accedió el mencionado diario, hay decenas de llamados de los secretarios privados de Cristina Kirchner a José López. Los que solían convocarlo a reuniones en la Casa Rosada o en la Quinta de Olivos eran Mariano Cabral, Pablo Barreiro y Diego Bermúdez.

La declaración de López como arrepentido en la causa Cuadernos

Después de 2016, cuando pasó a ser “mala palabra” entre las filas del kirchnerismo, en el marco de la mega-causa de los Cuadernos de las Coimas más de un imputado colaborador señaló a López como uno de los hombres que repartía la obra pública.

Fue en ese expediente que López declaró como “arrepentido” y dio detalles sobre el sistema ilegal de recaudación del que fue protagonista durante toda la era kirchnerista. Declaró, entre otras cosas, que junto con Julio De Vido, su jefe directo, la relación era “más de competencia que de amistad”. De hecho, hay pocos mensajes recolectados del Iphone de López con De Vido y con Roberto Baratta, mano derecha del entonces ministro.

Pero a diferencia de lo que declaró López como arrepentido, tampoco hay en el informe intercambios de 2016 con Fabián Gutiérrez, el exsecretario privado de la vicepresidenta que fue asesinado a mediados de 2020 en Santa Cruz. El dato es clave porque López como “arrepentido”, había señalado que fue Gutiérrez quien le dio los bolsos con dinero que luego arrojó en el convento.

Actualmente, López dejó el programa de protección de testigos, pero su salud se deterioró. En abril pasado se supo que tuvo un ACV que lo obligó a estar internado, luego siguió un tratamiento ambulatorio y ahora mismo sigue bajo cuidados médicos.