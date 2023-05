Cristina Kirchner declinó su candidatura presidencial pero podría postularse para el Parlasur

POSADAS. La renuncia irrevocable de la Vicepresidente Cristina Kirchner a una candidatura presidencial que formuló ella misma en el final del Congreso del Partido Justicialista este martes, no implica que la ex mandataria no se presente a elecciones, según señaló el periodista Pablo García en su columna, “El Dato Político” este miércoles, por el canal MisionesCuatro.

Según sus fuentes, Cristina Kirchner y su entorno estarían barajando la idea de que la vice se presente como candidata a diputada del Parlasur, una elección que en estos momentos está judicializada pero que el Presidente Alberto Fernández ya convocó.

“Son 43 parlamentarios, 19 por distrito nacional y un Parlasur por cada provincia y CABA, en total, suman 43. Va a haber una lista de Parlasur nacionales y otra lista por el que va por cada provincia”, contó García en su columna, recordando que “en 2015 se eligió por última vez”.

Con la renuncia a una candidatura presidencial, en el oficialismo estrían hablando de la “conformación de boleta, y la posibilidad técnica logística para ubicarla a Cristina (Kirchner) en la boleta electoral. En la

En la Dirección Nacional Electoral, que preside el “camporista” Marcos Schiavi desde marzo del 2022, se analiza “que hacer (con la elección del Parlasur) y cómo se conforma la boleta (para las elecciones nacionales) En la nacional no está consolidado qué lugar va a ocupar la sección de los candidatos del Parlasur en las boletas”, sostuvo García, añadiendo que incluso, se especula con que los parlasurianos –con CFK como candidata- vayan a la izquierda de la boleta, el lugar que tradicionalmente se reserva a los candidatos a Presidente.

Sin olvidar que las elecciones del Parlasur están impugnadas en la justicia y que costarán unos 5 mil millones de pesos que engrosan el costo de los comicios de octubre, la definición de la Dirección Nacional Electoral sobre este tema “es muy importante”.

Los diputados del Parlasur “no tienen dieta y no tienen fueros, pero (ambos) se pueden recuperar, porque está judicializada. Y Cristina ya dijo en algunos discursos que a ella le encantaba estar en un espacio con el expresidente Rafael Correa y otros referentes de lo que consideran “la Patria Grande”. “Y le sirve al (Frente de Todos) para tenerla en la boleta”, añadió García.

Según el periodista, Cristina Kirchner “no quiere que le pase lo que a (Carlos) Menem en 2003, tener que bajarse de un eventual balotaje”.