BUENOS AIRES. Por primera vez la vicepresidente Cristina Kirchner se despegó abiertamente del acuerdo del Presidente Alberto Fernández con el Fondo Monetario Internacional y, mostrándose a favor de que el país entre en Default, reveló que se reunió con Máximo Kirchner antes de que este y sus subordinados de La Cámpora, votarán en contra de la refinanciación de la deuda.

Según publicó LPO, la vicepresidenta difundió por redes sociales un video que muestra los destrozos en su despacho durante los incidentes del jueves. Y en ese marco, Cristina cuestionó al FMI y dar una señal de que no hará nada para lograr que la ley salga en el Senado. Por supuesto, la presidente no condenó los graves incidentes que se dieron frente al Congreso por la protesta de la izquierda y un sector del kirchnerismo contra el acuerdo. Sólo se quejó de que las piedras alcanzaran su despacho y aprovechó para victimizarse.

En el video, Cristina Kirchner reveló que durante la sesión en la Cámara de Diputados estaba reunida en su despacho con su hijo Máximo –el conductor de La Cámpora-, y los senadores ultrakirchneristas Oscar Parrilli y Anabel Fernández Sagasti.

Horas después su hijo bajó al recinto y votó en contra del acuerdo. Por lo que, como se presumía, la posición del líder de La Cámpora fue coordinada con su madre.

Tampoco es menor que en la reunión estuvieran Parrilli y Fernández Sagasti, los senadores más cercanos a la ex presidente. Estos dos senadores siempre rechazaron el acuerdo para refinanciar la deuda de 40 mil millones de dólares. El neuquino incluso se reunió con un ex funcionario del Fondo que aconseja no pagar la deuda tomada por la gestión de Mauricio Macri.

Estas reuniones parecen confirmar que CFK no hará nada por que el proyecto de acuerdo con el FMI se sancione en el Senado. Y que el Frente de Todos votará dividido en la Cámara alta, como ocurrió en Diputados este viernes.

Pese a las posiciones contrarias al acuerdo que, en la práctica, evita que el país caiga en cesación de pagos el próximo 22 de Marzo, Cristina continúa sin explicar por qué continúa formando parte de un gobierno que hace más de dos años que viene pagando vencimientos de la deuda con el FMI. Y que viene negociando este acuerdo desde hace meses.

Idéntica postura adoptó Máximo Kirchner, que cuestiona al FMI pero sigue formando parte del Gobierno. Y del Frente de Todos. De hecho, dos militantes de La Cámpora manejan importantes cajas del Estado: el PAMI (Luana Volnovich) y la ANSES (Fernanda Raverta).

Por supuesto, renunciar al cargo de vicepresidente, significaría para Cristina Kirchner, perder sus fueros legales. Y todavía tiene causas abiertas en su contra por corrupción en el Estado. Las más salientes, posiblemente sean la Causa Vialidad y la de los Cuadernos de las Coimas.