De Sá: “El de Iguazú, más que un Concejo, es una escribanía de Filippa”

IGUAZÚ. Conocido el fallo de la justicia penal de primera instancia, que ordena por medio de un amparo, que el concejal electo de Iguazú, Fabián De Sá, pueda asumir su cargo, el joven abogado habló con MisionesCuatro y aseguró que el Concejo Deliberante “es una escribanía del intendente” Claudio Filippa.

Según De Sá, es habitual que dirigentes que son electos por la oposición, rápidamente se pasen al oficialismo ni bien asumen. Y dado que, al igual que el ilegalmente destituido, Gabriel Llamas, él no se va a vender al filippismo, el HCD controlado por el presidente Juan José Raynoldi, decidió excluirlo.

Como informó MisionesCuatro este lunes, el fallo judicial impone una multa de 100 mil pesos por cada día que pase sin que De Sá asuma su banca. “Es la multa más alta de la que tenga conocimiento como abogado, acá en Misiones”, acotó De Sá, quien hizo mención a la situación de Gabriel Llamas, el edil expulsado por el Concejo que responde a Filippa.

El antecedente de desobediencia judicial del HCD

“En el caso de Llamas, lo expulsan y no le dieron derecho a defensa, como a mí tampoco me dieron ese derecho. (El reglamento interno sostiene) que la reunión de asunción debe hacerse con los concejales electos y en ejercicio, la idea fue no darme la palabra y hacer asumir al otro”, contó De Sá, sobre el antecedente de la justicia multando al Concejo Deliberante por no cumplir con la orden –en el caso de Llamas- de restituir una banca a su legítimo representante.

Para De Sá, habrá un antes y un después de esta multa, porque a diferencia del caso Llamas, en lugar de ser 1000 pesos diarios, son 100 mil, y porque la justicia electoral adelantó en un comunicado, que “la persona que está ocupando la banca sin diploma”, lo está haciendo en forma “ilegítima”, según el abogado.

En esta línea, De Sá insistió en que el argumento del Concejo Deliberante para impedirle asumir –el supuesto incumplimiento de la cantidad de 5 años de residencia-, además de ser inexacto, es extemporáneo, porque el momento de plantear las objeciones fue al momento de la presentación de las listas. “Presenté todos los requisitos correspondientes, cumplí con ese requisito y el tiempo de impugnación fue cuando se presentaron las listas”, sostuvo.

Un Concejo Deliberante como escribanía de Filippa

“Voy a estar para representar a los que me votaron y no al oficialismo, porque es lo que sucede usualmente: alguien que ingresa por la oposición, después de asumir, se pasa al oficialismo. Más que un concejo deliberante, es una escribanía del intendente (Filippa)”, fustigó De Sá, para quien no cabe dudas que la persona “que ocupa ilegítimamente la banca de Llamas, es alguien que vota todo lo que quiere el intendente”.

“Tan poco democrático son, que les molesta una sola voz de la oposición. Si me restituyen la banca, jamás voy a poder hacer nada más que denunciar cosas, porque es un solo voto y ellos tienen mayoría absoluta”, reflexionó el edil electo, sin banca.

Y en tono crítico hacia la gestión de Filippa, remarcó: “Iguazú es la ciudad en la que todo sucede. Tenemos un intendente que manda a violar a una periodista con total impunidad y la justicia decide no investigarlo. Es un intendente que compra insumos de vestimenta a su esposa con sobreprecios y nadie dice nada. Tenemos una ciudad donde se recaudó 175 millones de pesos de Tasa Ecoturística, pero que no se vuelcan a la ciudad, que tiene basura y focos de dengue”, sentenció el edil a quien no le permiten asumir su banca.

Dardos contra el complaciente juez filippista Martín Brites

Sobre el final de la entrevista, De Sá apuntó contra el juez de instrucción 3 de Iguazú, el cuestionado Martín Brites, quien aún no se expidió sobre la desobediencia judicial del presidente del HCD, Raynoldi, en el caso Llamas, cuando correspondería que el juez ordene la detención de quien no está a derecho.

“Tenemos una justicia local muy complaciente y amiga del intendente, que no actúa. Por eso se da mi despojo. Saben que la justicia penal no va a ir a fondo”, advirtió De Sá, insistiendo en que el presunto delincuente (Raynoldi), “no fue llamado a declarar”.