BUENOS AIRES. Este lunes, en el comienzo de los alegatos en el juicio de la denominada Causa Vialidad, por el presunto direccionamiento de la obra pública de Santa Cruz durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, la Unidad de Información Financiera (UIF) –organismo que preside el kirchnerista Juan Carlos Otero- pidió la absolución de la Vicepresidente Cristina Kirchner, del ex Ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, del ex Secretario de Obras Públicas José López y los demás acusado, al considerar que no hay elementos suficientes para la acusación. El organismo de Otero, también criticó los peritajes realizados por el Tribunal Oral Federal Nº 2 (TOF 2).

Según publicó el portal Parlamentario, el abogado del organismo antilavado, Leandro Ventura, sostuvo en el alegado que “esta querella entiende que no existe la posibilidad de sobreprecios. Sería irresponsable avanzar en una acusación”, sostuvo en línea con los intereses de Cristina Kirchner y los demás acusados.

Juan Carlos Otero – jefe de la UIF

“El estudio profundizó las dudas y debilitó las pocas certezas que teníamos, dejando huérfana la acusación”, aseguró el letrado durante la audiencia que la Vicepresidente vigiló de manera virtual desde su despacho en el Senado.

Ventura cuestionó que en el peritaje oficial sobre las obras viales de Santa Cruz “realizaron un cálculo inentendible”. “Observamos errores graves”, sumó y afirmó que “se llegaron a resultados inconsistentes”.

“No contamos con conclusiones lógicas que permitan una fundamentación válida sobre si hubo o no perjuicio para el Estado”, opinó el abogado de la UIF bajo la gestión del kirchnerista Juan Carlos Otero. E insistió en que “si no puede corroborarse la existencia del fraude, la figura de la asociación ilícita no podría configurarse”.

La reacción de dirigentes de la oposición

Como era de esperarse, la decisión de la UIF kirchnerista recibió fuertes críticas de dirigentes y legisladores de la oposición. “La UIF prepara el pedido de absolución para Cristina Kirchner en la causa por corrupción en la obra pública de Santa Cruz. Una vez más se utiliza al Estado para ponerlo al servicio de la impunidad y los intereses personales”, escribió la diputada nacional por Córdoba, Soher El Sukaria (JxC – PRO)

Por su parte, la bonaerense diputada nacional Marcela Campagnoli (JxC – CC), opinó tras conocerse el pedido de la UIF: “Pese a la abultada carga probatoria con que cuenta la fiscalia, la UIF pidió la absolución de CFK. No tienen vergüenza. Dirigen organismos que deberían proteger los intereses de los argentinos y en vez de acusar, defienden delincuentes”, fustigó también vía Twitter.

Su par del bloque de la Coalición Cívica, la diputada nacional Paula Oliveto, denunció en twitter: “La UIF debería tener continuidad institucional y no ser funcional al gobierno. El comportamiento del organismo en el caso de corrupción kirchnerista, es funcional a la defensa de Cristina Kirchner, como parte de su estrategia de impunidad. No sorprende, pero avergüenza”, alertó.

Muy dura, la diputada nacional por CABA, Mariana Zuvic (JxC – CC) consideró que “la UIF, como otros organismos claves, fue parte esencial de la estructura criminal montada desde el Estado para encubrir y proteger la Asociación ilícita liderada por CFK. Que hoy pida su absolución es la confirmación del acto criminal. #ComienzaElFin⚖️”, sentenció en la red social mencionada.

Lo que indica la imputación contra Cristina Kirchner

Vale recordar que, en esta causa, la vicepresidenta está acusada de ser jefa de una asociación ilícita por la cual habría defraudado al Estado beneficiando al empresario Lázaro Báez con contratos por 46 mil millones de pesos. Entre los acusados también se encuentran el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y su exnúmero 2, José López –el que fuera capturado cuando revoleaba bolsos con 9 millones de dólares no declarados en un convento de General Rodríguez.

De acuerdo con Clarín, el dictamen acusador que envió a Cristina Kirchner a afrontar su primer juicio por presunta corrupción, sostuvo que se montó una estructura desde organismos del Estado para beneficiar a Lázaro Báez quien, en simultáneo, mantenía diversos negocios con el matrimonio Kirchner: 18 compraventas de propiedades, fideicomisos, un terreno en condominio con la vice, alquiler de hoteles, explotación de los mismos y contrataciones cruzadas, entre otras.

Esa estructura de beneficios a favor del dueño del Grupo Austral le permitió ganar el 86% de las obras viales que la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) volcó en suelo santacruceño. La mitad de esas obras nunca se terminaron. Sin embargo, Báez percibió sobreprecios promedio del 65%, según la acusación.

El juicio transita hacia su instancia final, después de que la Corte Suprema rechazó, con un fallo unánime, una docena de planteos de Cristina y otros acusados en el caso. Los ministros de la Corte fueron contundentes al responder a los planteos de Cristina Kirchner. Señalaron que las decisiones adoptadas por el Tribunal que realiza el juicio “no se vincula a una decisión de perjudicar a la ex Presidenta o convertir al debate en un remedo de juicio”.