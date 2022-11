Defienden el adelantamiento de elecciones en Misiones: “No tiene que ver con una cuestión económica”

POSADAS. El vicegobernador Carlos Arce ensayó una defensa respecto de la postura del partido de la Renovación K, que pretende eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) a escasas semanas del año electoral, para ahorrar los recursos destinados a los comicios, y al mismo tiempo, adelantar las elecciones provinciales, lo que conlleva a una duplicación de gastos en logística e impresión de boletas, según estiman expertos en procesos electorales.

Este miércoles, el Móvil de MisionesCuatro consultó a Arce sobre el proyecto que presentaron los diputados nacionales de la Renovación K, Diego Sartori y Carlos Arce, en conjunto con los rionegrinos Luis Di Giacomo y Agustín Domingo, para eliminar las PASO. “Es una propuesta que fue apoyada por el Interbloque Federal que tenemos en la Cámara de Diputados (de la Nación), es una cuestión a evaluar. Uno evalúa desde el punto de vista económico, el gasto que significa. Y lo que uno podría invertir en otra cuestión social o de salud con ese dinero. Es importante evaluarlo”, insistió el vicegobernador.

Aunque, rápido de reflejos, trató de no quedar alineado con los que buscan derogar las primarias a semanas del inicio del año electoral, en una maniobra que perjudica a las oposiciones de cada provincia y al frente Juntos por el Cambio, el principal espacio opositor a nivel país. “No tengo una opinión definida por sí o por no. Nuestro Interbloque Federal, apoyó el proyecto de eliminación de las PASO o de suspensión. Es cuestión de lograr un consenso”, sostuvo.

No habría “ahorro” para la provincia, con elecciones unificadas

Dado ese argumento, el Móvil de MisionesCuatro le consultó a Arce si unificar elecciones nacionales y provinciales, no implicaría un ahorro de dinero destinado a comicios, dado que, efectivamente, en logística, seguridad, impresión de boletas y un sinnúmero de ítems, una elección representa un gasto menor que dos elecciones separadas.

Ante esto, Arce defendió el desdoblamiento de las elecciones, que, vale recordar, el gobierno provincial aún no decretó. “Unificar las elecciones provinciales y nacionales no tiene que ver con una cuestión económica”, dijo Arce, algo nervioso. “Los gastos de las elecciones nacionales son de parte de la Nación. Y los gastos de las elecciones provinciales son de parte de la provincia. Son dos cajas distintas”, acotó el vicegobernador, para quien un adelantamiento de los comicios en Misiones, no implica un ahorro para el Estado provincial.