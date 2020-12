D’Elía: “O metemos una Corte nueva o Cristina está en cana en febrero”

BUENOS AIRES. El dirigente kirchnerista Luis D’Elía, arremetió contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia, este jueves, acusándolos de encabezar maniobras de “lawfare” y pidió al presidente Alberto Fernández que impulse la ampliación del máximo tribunal para evitar una eventual condena y detención de la vicepresidenta Cristina Kirchner, procesada en varias causas por corrupción en el Estado y lavado de activos.

D’Elía pidió que designen a seis nuevos magistrados para conseguir una “mayoría automática” en una Corte “cristinista”.

“O metemos una Corte nueva a como dé (lugar), o en febrero Cristina está en cana. Hay que tomar conciencia, más temprano que tarde. Unificar las estrategias y salir de esta mirada tonta e ingenua de que las cosas por sí solas se van a desbordar”, afirmó el ex piquetero en su columna en Radio Rebelde 740, según publicó La Nación.

Lo ministros de la Corte son “los comandantes del lawfare”

Según el exfuncionario kirchnerista, la actual conformación de la Corte “consolida el lawfare”, es decir, la persecución a dirigentes políticos a través de la Justicia. “O ganan ellos y Cristina es detenida, metida en cana en febrero, de manera injusta y arbitraria, o nosotros dejamos a estos cinco jueces y nombramos a seis más y pasamos a ser mayoría”, lanzó D’Elía, evocando la Corte Suprema de la mayoría automática de los años del menemismo.

Para D’Elía, los ministros de la Corte son “los comandantes del lawfare”. Y podrían intentar detener a la vicepresidenta en “basados en condenas truchas, campaña de difamación y desafueros”. “Los compañeros me dicen: ‘¿No ves que tenemos mayoría en el Senado?’ Yo les recuerdo que también teníamos mayoría cuando desaforaron a Julio De Vido. Yo no subestimo nada”, sostuvo el ex piquetero.

La condena contra el ex piquetero K

En agosto pasado, la Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a tres años y nueve meses de prisión contra D’Elía por la toma de la comisaría 24 de La Boca, en 2004. En ese momento, era subsecretario de Tierras para el Hábitat Social. Pero desde abril, el dirigente piquetero se encuentra detenido en su casa, cumpliendo con el arresto domiciliario que le concedió la jueza Sabrina Namer, del Tribunal Oral Federal 8. La Justicia le otorgó ese beneficio a raíz de la pandemia del coronavirus.