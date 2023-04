Denuncian corrupción en las elecciones provinciales

Para Ninfa Alvarenga, que el Tribunal Electoral no le permita participar como candidata en estas elecciones del 7 de mayo se trata de un apriete y una maniobra para utilizarla y confundir al electorado. Este martes brindó una conferencia de prensa acompañada de Paola Miers, la Presidente del Partido Demócrata Cristiano y candidata a gobernadora de San Juan.

“Esto es el acto más grave de corrupción que yo he visto en el país”, declaró Miers al móvil de MisionesCuatro una vez terminada la conferencia.

Y agregó: “se le ha pedido especialmente a Ninfa que no participe porque no estábamos viendo que sea democrático. Entonces, acá hay un organismo de control. El Tribunal Máximo de la Provincia debe controlar”.

“Es una denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público y lo tienen que hacer contra los jueces que manejan el tribunal provincial”, declaró Miers.

“Vengo a acompañar a Ninfa y a decir que no tiene nada que ver y que en las elecciones no va a estar Javier Milei en la provincia”.

Respecto a los trámites judiciales señaló: “se tiene que apelar a los organismos correspondientes y llegar a las máximas instancias. No puede ser que utilicen figuras, estructuras políticas que están en formación. Lo que vive ella lo he vivido yo, nos han bajado la candidatura de vicepresidente de la nación en el año 2019”, declaró Miers.

“Hemos pedido a Ninfa que no se presente. Si no vemos que está algo democrático, acá no se participa”, concluyó.

“Empezaron a extorsionarnos”

A su turno, Ninfa Alvarenga declaró: “teníamos un apoderado del Partido Libertario que estamos formando y de un partido provincial y lo expulsamos, él hizo por su lado negociaciones con las que nosotros no estuvimos de acuerdo desde el principio y yo se lo dije, ‘no quiero un partido a cualquier precio, preferimos ir directamente a las nacionales y pelear por Javier Milei presidente, ese es el objetivo’. El objetivo no es un carguito ahora, está bien, todos querían competir, en el interior, nos pedían, estamos cansados de 20 años de lo mismo, y por esa razón yo consideré la cuestión de poder participar”, comentó.

Y agregó: “empezaron a extorsionarnos, a apretarnos, a pedirnos lugares muy importantes que eran de los libertarios que venían trabajando desde hace tiempo, a pedirnos listas enteras del interior, a pedir dinero para dice que la militancia”.

“Empezamos a levantar las listas del interior y tres cuatro sublemas más acá en Posadas y ahí es como que se transformó todo ahí se transformó todo y empezó, empezaron los aprietes, las extorsiones”, comentó Alvarenga.

Respecto al trámite de conformación de un partido propio comentó; “estamos trabajando en eso hace años, ya presentamos el partido provincial, pero no contaron las fichas a tiempo para que pudiéramos tener nuestro propio partido”.