Denuncian sobreprecios en la compra de luminarias LED

ELDORADO Y POSADAS. Eldorado compró 150 luminarias y se instalaron solo 75. La intención era que el municipio la adquiera a 44 mil pesos cada una, cuando en internet, en el sito Mercado Libre vale $4.800.









En ese contexto, la concejal Rosi Kurtz, dio detalles del tema: “el municipio adhirió en 2018 a este convenio, la primera partida al plan 150 luminarias, ahora cambiamos de intendente y el decreto solicita que se vuelva a adherir el plan al cambio de gestión. En la primera compra se instalaron solo 75 luminarias, entonces, las 75 restantes están guardadas y no se instalaron, ahí hay un incumplimiento, porque tienen 180 días para instalar las luminarias, en caso contrario, ese 20 por ciento pasa de los municipios y el 80 que paga la provincia pasa a pagar los municipios. Todavía tenemos que ver que va a pasar con esas 75 luminarias que no se instalaron, porque la municipalidad no tiene los recursos, el plazo de instalación de luminarias es de 180 días y se deben instalar en los lugares que está estipulado”, explicó la funcionaria.

En ese sentido agregó: “¿Qué nos pasa en el municipio? No se instalaron las 75 luminarias restantes y ahora, vamos a comprar una segunda partida de 300 luminarias”.

Consultada si les querían vender al municipio 44 mil pesos cada foco cuando en Mercado Libre vale $4, 800, respondió: “es así porque corresponde a $8.161 al municipio por el 20 por ciento y el total de la luminaria es de 40 mil aproximado, más el 10 por ciento de interés lo que termina quedando en 44 mil cada luminaria”, declaró Kurtz.

“No hay ninguna explicación en el convenio, lo único es que es de buena calidad”, agregó.

“Tuvimos varias reuniones y hay un apuro, primero entra el expediente por la municipalidad, ese expediente va a comisión a través del bloque de un concejal. La lectura que hacen es la siguiente: compremos, no importa si están más caras pero el municipio pone el 20”, comentó.

“Hubo un cambio de gestión y se tiene que discutir”, señaló la edil.