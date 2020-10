Denunció que sufrió abuso de autoridad y apremios por usar una tarjeta Sube equivocada

POSADAS. Una denuncia por abuso de autoridad, malos tratos y apremios ilegales se conoció este jueves por parte de un usuario del transporte urbano de pasajeros, que apuntó contra un inspector del Grupo Z y dos uniformados que estaban en la Estación Quaranta.

Cristian Marcenaro, un joven trabajador que dijo tener una hija pequeña, contó a MisionesCuatro que subió a un colectivo y en la ex ruta 213, poco antes de llegar a la Terminal Quaranta, sube un inspector que le solicita la tarjeta SUBE Misionero. El joven dijo haber entregado la tarjeta, pero por accidente, había usado la tarjeta de su cónyuge.

“Yo tenía mi tarjeta Sube, pero el inspector me dice que abone de nuevo con la mía, y que me que iba a retener la tarjeta. Abono y cuando bajo (en la Estación Quaranta) le digo que no puedo darle la tarjeta, por ser mi herramienta de trabajo. La ocupo todos los días para laburar”, contó Marcenaro.

Pero el conflicto apenas empezaba, de acuerdo con su relato. “Me subo al 07 (una línea del Grupo Z), pasan 5 minutos y vienen dos policías corriendo suben al colectivo y (sin mediar palabra), me ordenan que me pare y me empiezan a tocar (esculcar) Me piden que abra la mochila, me requisan y me tiran las cosas al piso. Custodiándome los dos policías, el inspector me saca la sube de la mano. No me hace firmar ningún papel para (dejar constancia) de que me retuvo la tarjeta”, aseguró Marcenaro sobre el difícil momento vivido y la pérdida de la tarjeta de su pareja.

“Me trataron como a un chorro. La gente no sabe y van a decir, allí ‘hay un chorro’. Y no es así. Todos los días me voy a trabajar, tengo una nena y familia. Está fea la mano y por una confusión… Entiendo que la Sube Misiones es (personal) y no se puede prestar. Me molestó mucho, pensé hacer la denuncia y estoy viendo cómo solucionar el problema y que no pase a mayores”, confió el joven.

Según Marcenaro, en este momento, sólo le interesa recuperar la tarjeta Sube “y que todo quede normal”. “

“Desde la empresa no se contactaron, pero fue muy reciente (el hecho). Para mí, el accionar de la policía estuvo más o menos. Uno de los policías no tenía barbijo ni guantes”, resaltó Marcenaro sobre el incumplimiento del protocolo Covid-19 por parte de uno de los dos uniformados. Además, para una requisa “deberían tener una orden”, aclaró. “El trato verbal estuvo medio desubicado, pero, gracias a Dios, físicamente no me pasó nada”, precisó.

Cabe recordar que el sistema SUBE Misionero es explotado y gestionado por la empresa Servicios Urbanos SA, una subsidiaria del Grupo Zbikoski.