Desde hace meses cuida a su hija internada y la Obra Social no la asiste para poder volver a su casa y criar a su otro hijo

POSADAS. Una desgarradora denuncia pública contra IOSFA (Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad) se conoció este miércoles, en la voz de Marisel Cáceres, quien reveló a MisionesCuatro que desde el 27 de Diciembre está acompañando a su hija internada en el Hospital Pediátrico Fernando Barreyro, con un cuadro de cuadriplegia y parálisis cerebral tras una complicación por una neumonía.

Según Cáceres, en el Hospital le dijeron que ya podría llevar a su hija Camila (13) de regreso a su casa, aunque precisa de acompañantes terapéuticos porque la pequeña quedó con una severa discapacidad. La mujer añadió que tiene otro hijo al que no ve desde entonces, el que está siendo cuidado y criado por una vecina, según el relato de la mujer. Además, Cáceres reveló que ya presentó una demanda judicial para que IOSFA cumpla con sus obligaciones y asista a la niña. Por otra parte, Cáceres contó que no tiene familiares en Posadas. Así, pues necesita de los acompañantes las 24 horas, no sólo para poder volver a su casa y criar a su hijo, sino también para poder salir a trabajar.

En todo este tiempo, desde la Defensoría de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, no se comunicaron con ella para interiorizarse del caso.