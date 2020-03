Después de viajar por el mundo, Rovira “bromeó” con el coronavirus

“Los que me conocen saben que siempre tomo el retiro estival para recorrer el mundo. No voy a decir por dónde estuve, porque por ahí me ponen en cuarentena”, bromeó el conductor de la Renovación.

“Los misioneros estamos preparados para el capítulo que se viene, con mucho pánico. Aquí, felizmente, no vamos a caer en el pánico”, opinó el diputado provincial.

“Estamos trabajando conjuntamente con la Nación en los nuevos desafíos sanitarios” dijo Rovira, mostrando seguridad de que la provincia, pese a sus bajísimos Índice de Desarrollo Humano e Ingreso Per Cápita, está preparada para contener una eventual epidemia.

